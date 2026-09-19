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- 35 ವರ್ಷವಾದರೂ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ!
35 ವರ್ಷವಾದರೂ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ!
Breast cancer and infertility: ವಯಸ್ಸು 35 ದಾಟಿದ್ದೂ, ಇನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂದು ಯಾರದ್ರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆದರಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಓದಲೇಬೇಕು. ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಮಗುವಾಗದೇ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ.
ಮಕ್ಕಳಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ?
35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ತಾಯಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಡಾ. ಮಿಥಾಲಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲೇಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ವಿವರವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ವಯಸ್ಸು 35, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ?
ಮಹಿಳೆಯರು ತಾಯಂದಿರಾಗಲು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವಾಗ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನರ ಮಾತು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, "ನಿಮಗೆ 35 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಮಗುವಾಗಿಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಾ. ಮಿಥಾಲಿ ತಮ್ಮ ಇನ್’ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ವೀಡಿಯೊವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವುದು ಖಚಿತ"?
ಡಾ. ಮಿಥಾಲಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು, "ನೀವು 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರೂ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವುದು ಖಚಿತ" ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿ, . ಇಂತಹ ಕಾಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಹೆದರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೊಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಎಂದ ಡಾಕ್ಟರ್
ಈ ಚಿಂತನೆ ತಪ್ಪು. ಮಹಿಳೆಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಲ್ಲ. ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯವು ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಥವಾ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಇದು ಇದೆಯೇ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..
ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವು ಈ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಇದಲ್ಲದೆ, ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವು BRCA1, BRCA2 ಎಂಬ ಆನುವಂಶಿಕ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸ್ತನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯಪಾನ, ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಇತರ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂಶಗಳು ಸಹ ಅಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಮಗುವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ತಂತ್ರವಲ್ಲ
ಮಗುವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜನರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.ಸುಳ್ಳು ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಬಾರದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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