ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಇರೋದು ಕೇವಲ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ! ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವೇ ನೋಡಿ
Creative uses of idli maker stand: ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ತಿಂಡಿ ಇಡ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಈ ಕಿಚನ್ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ!
ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ
ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ
ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಇಡ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಈ ಕಿಚನ್ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ! ಇಡ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಳಸಿ ಕೇವಲ ಇಡ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಣ್ಣೆಯಿಲ್ಲದ ಹೆಲ್ತಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ವರೆಗೂ 4 ಬಗೆಯ ರುಚಿಕರ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಮೋದಕ
ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಮೋದಕ
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಮಾಗಿದ ಸಿಹಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ತಿರುಳಿಗೆ ಉಳಿದ ಅನ್ನ, ಬೆಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ನಾದಿಕೊಳ್ಳಿ.
ನಂತರ ಮೋದಕದ ಅಚ್ಚುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಆಕರ್ಷಕ ಆಕಾರ ನೀಡಿ.
ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸವರಿ, ಈ ಮೋದಕಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕೇವಲ 8 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಮೋದಕ ರೆಡಿ.
ಒತ್ತು ಶಾವಿಗೆ
ಒತ್ತು ಶಾವಿಗೆ
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕುದಿಯುವ ಬಿಸಿನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಈಗ ಇಡಿಯಪ್ಪಂ ಮೇಕರ್ನಲ್ಲಿ (ಶಾವಿಗೆ ಒರಳು) ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತುಂಬಿ, ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿದ ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ದುಂಡಗೆ ಹಿಂಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಇದನ್ನು ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಹತ್ತಿಯಂತಹ ಮೃದುವಾದ ಇಡಿಯಪ್ಪಂ ಸಿದ್ಧ. ಇದನ್ನು ಖಾರವಾದ ತರಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಥವಾ ಕಾಯಿಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸವಿಯಬಹುದು.
ಎಣ್ಣೆಯಿಲ್ಲದ ಹೆಲ್ತಿ ವೆಜ್ ಪಕೋಡ (Oil-Free Pakoda)
ಎಣ್ಣೆಯಿಲ್ಲದ ಹೆಲ್ತಿ ವೆಜ್ ಪಕೋಡ (Oil-Free Pakoda)
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ತೂಕ ಇಳಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್! ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಎಲೆಕೋಸು, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂಗೆ ಮಸಾಲೆ ಬೆರೆಸಿದ ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ.
ಈ ತರಕಾರಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮೊದಲು ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ನಂತರ ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ (ತವಾ) ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಲಘುವಾಗಿ ಹುರಿದುಕೊಂಡರೆ, ಎಣ್ಣೆಯಿಲ್ಲದ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ವೆಜ್ ಪಕೋಡ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ!
ಸ್ಪಾಂಜ್ ಮಿನಿ ಧೋಕ್ಲಾ (Instant Dhokla)
ಸ್ಪಾಂಜ್ ಮಿನಿ ಧೋಕ್ಲಾ (Instant Dhokla)
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟು, ರವೆ, ಮೊಸರು, ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕೆ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿದ ಇಡ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಾಕಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ.
ಬಡಿಸುವ ಮುನ್ನ ಇದರ ಮೇಲೆ ಸಾಸಿವೆ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಇಂಗಿನ ಬಿಸಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ನೀರನ್ನು ಸುರಿದು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಉದುರಿಸಿದರೆ ಮೃದುವಾದ ಮಿನಿ ಧೋಕ್ಲಾ ರೆಡಿ!
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