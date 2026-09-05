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- Cancer prevention tips: 3 ನಿಮಿಷದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್.. ಈ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸದಿಂದ 13 ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಿರಿ
Cancer prevention tips: 3 ನಿಮಿಷದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್.. ಈ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸದಿಂದ 13 ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಿರಿ
Cancer prevention tips: ಇತ್ತೀಚಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಅದ್ಭುತ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಅದರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
13 ಬಗೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಿ
13 ಬಗೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಿ
ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕೂರುವುದು, ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ವಾಹನ ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದ ಬದುಕು ಕೇವಲ ಬೊಜ್ಜು ಅಥವಾ ಹೃದಯ ರೋಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಾರಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೂ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದು ಒಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚುರುಕಾದ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಿದರೆ ಬರೊಬ್ಬರಿ 13 ಬಗೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಈ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರೋಗಗಳಿಗೆ ಮೂಲವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸೋಮಾರಿ ಜೀವನಶೈಲಿ (Inactive Lifestyle)
ರೋಗಗಳಿಗೆ ಮೂಲವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸೋಮಾರಿ ಜೀವನಶೈಲಿ (Inactive Lifestyle)
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ದೈಹಿಕ ಚಲನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಲೂ ಬೈಕ್ ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಶರೀರವನ್ನು ಕ್ರಿಯಾರಹಿತವಾಗಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೋಗಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಮ್ಯಾಜಿಕ್? (The 3-Minute Magic)
ಏನಿದು 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಮ್ಯಾಜಿಕ್? (The 3-Minute Magic)
ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜರ್ನಲ್ 'BMC ಮೆಡಿಸಿನ್'ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 60,000 ಜನರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ರೋಚಕ ಸತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಬೆವರು ಸುರಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ದಿನದ ಕೆಲಸಗಳ ನಡುವೆ ಕೇವಲ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತೀವ್ರವಾದ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಿದರೆ ಸಾಕು.
ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು?
ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು?
ಲಿಫ್ಟ್ ಬಳಸುವ ಬದಲು ವೇಗವಾಗಿ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವುದು.
ಬಸ್ ಅಥವಾ ರೈಲು ಹಿಡಿಯಲು ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಓಡುವುದು.
ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಚುರುಕಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಓಡಾಡಿ ಆಟವಾಡುವುದು.
15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಡಿಗೆಯಿಂದಲೂ ಇದೆ ಲಾಭ (Benefits of Walking)
15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಡಿಗೆಯಿಂದಲೂ ಇದೆ ಲಾಭ (Benefits of Walking)
ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಡಿಗೆ ಕೂಡ ರಕ್ತಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಾ ಕವಚ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂರುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಟ್ಟು, ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ವಿರಾಮ ಪಡೆದು ಅತ್ತಿತ್ತ ಓಡಾಡುವುದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಅಧ್ಯಯನ ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಗಮನಿಸಿ (Medical Disclaimer)
ಗಮನಿಸಿ (Medical Disclaimer)
ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿವಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಕೇವಲ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ರೋಗದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿ. ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.
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