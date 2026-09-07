ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಕಿಚನ್ Vs ಸಿನಿಮಾ ನಂಟು: ಪ್ರಕೃತಿಯ ರಹಸ್ಯದೊಳಗಿನ ಸಾಹಸದ ಲೋಕ 'ಗುಣ ಗುಹೆ'
‘ಗುಣ’ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ‘ಮಂಜುಮ್ಮಲ್ ಬಾಯ್ಸ್’ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್ನ ಗುಣ ಗುಹೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿವೆ. ನಿಗೂಢ ಗುಹೆಗಳು, ಆಳವಾದ ಬಿರುಕುಗಳು ಮತ್ತು ಪೈನ್ ಕಾಡಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಈ ತಾಣದ ವಿಶೇಷತೆ.
ವಿಸ್ಮಯಗಳಿಗೆ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ದಿಂಡಿಗಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್ನ ಸುಂದರ ಗಿರಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು 2,230 ಮೀಟರ್ (7,320 ಅಡಿ) ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಗುಣ ಗುಹೆಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಸ್ಮಯಗಳಿಗೆ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಈ ಗುಹೆಗಳು ದಟ್ಟ ಶೋಲಾ ಕಾಡು, ಎತ್ತರದ ಪೈನ್ ಮರಗಳು ಹಾಗೂ ಆಳವಾದ ಕಲ್ಲಿನ ಬಿರುಕುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ಸಾಹಸಾಸಕ್ತರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ
1821ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅನ್ವೇಷಕ ಬಿ.ಎಸ್. ವಾರ್ಡ್ ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಗುಹೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ 1991ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅಭಿನಯದ ಗುಣ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಈ ಸ್ಥಳವು ಗುಣ ಗುಹೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ನಂತರ, 2024ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮಲಯಾಳಂನ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಮಂಜುಮ್ಮಿಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಈ ಗುಹೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿತು.
ಗುಹೆಯ ಆಳವಾದ ಬಿರುಕು
2006ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೈಜ ಘಟನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಗುಹೆಯ ಆಳವಾದ ಬಿರುಕಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಇತರ ಸ್ನೇಹಿತರು ತೋರಿದ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಬಂಧ
ಗುಣ ಗುಹೆಯ ಬಿರುಕುಗಳು ನೂರಾರು ಅಡಿ ಆಳ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗುಹೆಯ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ವೀಕ್ಷಣಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಪೈನ್ ಕಾಡು, ಮಂಜಿನ ಹೊದಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಿಲಾರಚನೆಗಳ ಸೊಬಗನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಪ್ರವಾಸದ ಆಕರ್ಷಣೆ
ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ, ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ, ಸಿನಿರಂಗದ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಸಾಹಸದ ರೋಮಾಂಚನ ಈ ನಾಲ್ಕೂ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವೇ ಗುಣ ಗುಹೆ. ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್ ಪ್ರವಾಸದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಇದು ಇಂದಿಗೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
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