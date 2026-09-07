ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಯಾವಾಗ? ಶ್ರಾದ್ಧ ತರ್ಪಣ ಮಾಡುವಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಏಕೆ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ?
2026ರ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮತ್ತು ತರ್ಪಣ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
2026ರಲ್ಲಿ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭ?
ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ (ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ) ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿ, ವಂಶವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ಕಾಲವೇ 'ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ'. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ಧ, ತರ್ಪಣ ಮತ್ತು ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದು ಬಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯ.
ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ.. 2026ರಲ್ಲಿ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26, ಶನಿವಾರ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶ್ರಾದ್ಧ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ರಿಂದ ಪ್ರತಿಪದ ಶ್ರಾದ್ಧದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಕಾಲವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10, ಶನಿವಾರ 'ಸರ್ವ ಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ'ಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನವನ್ನು ಪಿತೃಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಿನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುವುದು ಏಕೆ?
ಪಿತೃ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬಲವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ, ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಧಿಪತಿ ಮೃತ್ಯುದೇವನಾದ ಯಮಧರ್ಮರಾಜ. ಪಿತೃಲೋಕವು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕು ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತರ್ಪಣ ನೀಡುವಾಗ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆ ಅರ್ಘ್ಯವು ನೇರವಾಗಿ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ.
ಶ್ರಾದ್ಧ ಮತ್ತು ತರ್ಪಣದ ಮಹತ್ವ
'ಶ್ರಾದ್ಧ' ಎಂದರೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಪೂರ್ವಜರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗಿರುವ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದೇ ಈ ಕಾರ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತರ್ಪಣ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭೋಜನ, ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ವಜರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಪಿತೃಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಭಕ್ತರ ಗಾಢ ನಂಬಿಕೆ.