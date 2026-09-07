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- Tirumala Free Bus: ತಿರುಪತಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ!
Tirumala Free Bus: ತಿರುಪತಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ!
ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಶ್ರೀವಾರಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೀವಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
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ತಿರುಮಲ ಉಚಿತ ಬಸ್
ತಿರುಮಲ ಶ್ರೀವಾರಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 25 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಕಳೆದ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ₹27.5 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಈ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
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ತಿರುಮಲ ಬಸ್ ಸೇವೆ
ಈ 25 ಬಸ್ಗಳ ಪೈಕಿ, 15 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ 'ಧರ್ಮರಥ' ಬಸ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಿರುಪತಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿವೆ. ಈ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ತಿರುಮಲ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಓಡಿಸಲು ಟ್ರಯಲ್ ರನ್ ಕೂಡ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ 10 ಬಸ್ಗಳು ನಂತರ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಲಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
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ತಿರುಪತಿ ಉಚಿತ ಬಸ್
ಹೊಸ ಬಸ್ಗಳು ಸೇವೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 'ಧರ್ಮರಥ' ಬಸ್ ಸೇವೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ, ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸ್ಗಳು ಕಾಯುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಜನದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿವೆ.
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ತಿರುಮಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್
ಈ ಹಿಂದೆ ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾಗ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ 25 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಬಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಚಾಲಕರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೂ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಟಿಟಿಡಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
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ತಿರುಮಲ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ
ಇದೇ ವೇಳೆ, 2026ರ ಶ್ರೀವಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಟಿಟಿಡಿ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
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