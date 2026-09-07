07 september 2026 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2026, ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಹಗುರತೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಾಧುರ್ಯ ಮರಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಹಿರಿಯ ಹುದ್ದೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಕೆಲವು ಪ್ರಭಾವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಯಿಂದ ಬಂದ ಸುದ್ದಿ ಕೆಲವು ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಬಹುದು. ಮಗುವಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಬಡ್ತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಹಠಾತ್ ಭೇಟಿಯು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕಲಕಬಹುದು, ಆದರೆ ಹಿಂದಿನದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಗಳು ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇಂದು ಬಗೆಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆ ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇತರರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಿರಿಯರ ಬೆಂಬಲವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಆಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲದ ಸುಂದರ ಸಮತೋಲನವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೆರೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿಯು ದಿನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯವು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಿಹಾರವನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ದಿನವು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಬಹುದು. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆತುರದ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ; ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಶೋಧನೆಯ ನಂತರವೇ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ಸಿಗಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ದಿನವಾಗಿರಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವೇ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಇತರರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಜನರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ದೃಶ್ಯವೀಕ್ಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು. ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ:
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವ್ಯವಹಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನವಾದದ್ದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಬೆಂಬಲವು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಈಡೇರದ ಕಾರಣ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಶಾಂತಿ ಅಥವಾ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಆತುರದಿಂದ ಓಡಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ವಾದ ಮಾಡುವ ಬದಲು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವುದು ಮತ್ತು ದಾರಿ ತಪ್ಪುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಮಕರ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ಲಾಭಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಹಿಂದೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಕೆಲವು ಹಣವನ್ನು ಸಹ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಅತಿಥಿಯ ಆಗಮನವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಮಾತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ :
ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ದಿನವಾಗಬಹುದು, ಕೆಲವು ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಸ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದರೆ, ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಹ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಣವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮೀನ:
ಇಂದು, ವ್ಯವಹಾರದ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬಹುದು. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಓದದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಡಿ. ಇತರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುವುದು ತಪ್ಪು, ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದಿನ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯು ನಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.