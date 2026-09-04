ಲಾವಾ ಇಲ್ಲದೆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಹೇಗೆ?: ಬರಟಾಂಗ್ ದ್ವೀಪದ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಸ್ಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಅಂಡಮಾನ್ನ ಬರಟಾಂಗ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಅಪರೂಪದ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಲಾವಾ ಅಥವಾ ಉರಿಯುವ ಶಿಲಾಪದಾರ್ಥದ ಬದಲು ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿನ ಅನಿಲ, ನೀರು ಮತ್ತು ಕೆಸರು ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಂತಹ ರಚನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.
ಅಪರೂಪದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಾಣ
ಅಂಡಮಾನ್- ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಸಮೂಹ ಎಂದರೆ ನೀಲಾಕಾಶ, ಹಸಿರು ಕಾಡು, ಕಡಲತೀರಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭೂಮಿಯೊಳಗಿನ ಅದ್ಭುತ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೂ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಅಂಡಮಾನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಬರಟಾಂಗ್ ದ್ವೀಪ ಅಂತಹ ಅಪರೂಪದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಣ್ಣಿನ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಲಾವಾ ಅಥವಾ ಉರಿಯುವ ಶಿಲಾಪದಾರ್ಥ ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಾಡುಗಳಿಂದ ಆವೃತ
ಬದಲಿಗೆ ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿನ ಅನಿಲ, ನೀರು ಮತ್ತು ಕೆಸರು ಮಣ್ಣಿನ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 243 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿರುವ ಬರಟಾಂಗ್ ದ್ವೀಪ, ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು 100- 110 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ದ್ವೀಪವು ದಟ್ಟ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಕಾಡುಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದ್ದು, ಸುಣ್ಣದ ಗುಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೂವ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
‘ಲಾವಾ ರಹಿತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು’
ಮಣ್ಣಿನ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ರಚನೆಯ ಹಿಂದೆ ನಡೆಯುವುದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಭೂಗರ್ಭ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಭೂಮಿಯ ಆಳದಲ್ಲಿರುವ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಅನಿಲವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವಾಗ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಶ್ರಣ ಹೊರಬಂದು ಕ್ರಮೇಣ ಗುಡ್ಡೆಯಾಕಾರದ ರಚನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ‘ಲಾವಾ ರಹಿತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು’ ಎಂದೂ ಕರೆಯಬಹುದು.
ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಬರಟಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. 2005ರ ಅಂಡಮಾನ್–ನಿಕೋಬಾರ್ ಭೂಕಂಪದ ಬಳಿಕ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಮಣ್ಣಿನ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದ್ವೀಪದ ಭೂಗರ್ಭ ಚಲನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೆದಿವೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ
ಬರಟಾಂಗ್ನ ಮಣ್ಣಿನ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕುತೂಹಲದ ತಾಣವಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಿನ ನಿರಂತರ ಚಲನೆಯನ್ನೂ ಪರಿಚಯಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವಾಗಿದೆ. ಲಾವಾ ಹೊರಸೂಸದೆ, ಮಣ್ಣನ್ನೇ ‘ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಭಾಷೆ’ಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬರಟಾಂಗ್, ಪ್ರಕೃತಿಯ ವೈಚಿತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪೂರ್ವ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
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