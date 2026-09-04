ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂಗಾರದ ಲೇಪಿತ ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಚಹಾದಂತಹ ತಿನಿಸುಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವು ಜೈವಿಕವಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು, ಸೇವನೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಬಂಗಾರದ ಲೇಪಿತ ತಿನಿಸುಗಳ ಟ್ರೆಂಡ್ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಬಂಗಾರದ ಪೇಪರ್ ದೋಸೆ ತಿನ್ನಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಹಾಳೆಯ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಬಹುದೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಸಹಜ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವನ್ನು (Edible Gold Leaf) ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮವೇನು?
ಜೈವಿಕವಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ (Biologically Inert): ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೀರಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಿಂದ ಚಿನ್ನವು ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ದೇಹದಿಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ವಿಸರ್ಜನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ: ಚಿನ್ನದ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ, ಜೀವಸತ್ವ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಲ್ಲ (Zero Nutritional Value).
ಅಪಾಯಗಳು: ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಚಿನ್ನವು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧವಾಗಿರದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ, ಸೀಸ ಅಥವಾ ನಿಕಲ್ನಂತಹ ಅಶುದ್ಧ ಲೋಹಗಳು ಬೆರೆತಿದ್ದರೆ ಅದು ದೇಹಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ವಿಷಕಾರಿ (Toxic) ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸೋಂಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವು ಎಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್?
ಬಂಗಾರದ ಪೇಪರ್ ದೋಸೆ (Gold Dosa):
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವಾದ ದುಬೈ (Dubai) ನ ಐಷಾರಾಮಿ ಭಾರತೀಯ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದೋಸೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಜಭೋಗ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್) ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಂತಹ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 24K ಗೋಲ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ದೋಸೆ ಆಹಾರಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಚಹಾ/ಕಾಫಿ (Gold Tea):
ವಿಶ್ವದ ಐಷಾರಾಮಿ ರಾಜಧಾನಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯುಎಇಯ ದುಬೈ ಮತ್ತು ಅಬುಧಾಬಿ (Emirates Palace & Burj Al Arab) ಗಳಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ 'ಗೋಲ್ಡ್ ಟೀ' ಹಾಗೂ 'ಗೋಲ್ಡ್ ಕಪ್ಪುನೊ' ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿವೆ.
ಸೂಚನೆ: ಬಂಗಾರದ ದೋಸೆ ಅಥವಾ ಚಹಾ ಸೇವನೆಯು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಕ್ರೇಜ್ಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಲಾಭಗಳಿಲ್ಲ.