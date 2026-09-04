ಕ್ಯೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಟ್ರೆಂಡಿ ಔಟ್ಫಿಟ್: ಕಮಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಕಣ್ಣೋಟ!
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್ ಇದೀಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ‘ಅಮಿಗೋಸ್’, ‘ನಾ ಸಾಮಿ ರಂಗ’ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವ ಆಶಿಕಾ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿ
ಕನ್ನಡದ ಬೆಡಗಿ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಕಡಿಮೆಯೇ. ಸೌಂದರ್ಯ, ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರ್ನಿಂದಲೇ ಸಿನಿರಸಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಈ ಚೆಲುವೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
‘ಅಮಿಗೋಸ್’ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ ಎಂಟ್ರಿ
ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ನಂದಮೂರಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾಮ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಅಮಿಗೋಸ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ‘ಅಮಿಗೋಸ್’ ಸಿನಿಮಾ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣದಿದ್ದರೂ, ಆಶಿಕಾ ಮಾತ್ರ ಯೂತ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರೇಜ್ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದರು.
ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ಅವಕಾಶ
ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದ ಬಳಿಕವೇ ಆಶಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕವು. ಬಳಿಕ ಕಿಂಗ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಭಿನಯದ ‘ನಾ ಸಾಮಿ ರಂಗ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾವೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣದಿದ್ದರೂ, ಆಶಿಕಾ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು.
ಮತ್ತೆ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ‘ಭರ್ತ ಮಹಾಶಯರಿಗೆ’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕವೂ ಅವರು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಆಶಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಹಿಟ್ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅವರು ‘ಸರ್ದಾರ್ 2’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಶಿಕಾ
ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಸಖತ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಟ್ರೆಂಡಿ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ತಮ್ಮ ಕ್ಯೂಟ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್
ವಿಭಿನ್ನ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿರುವ ಆಶಿಕಾ ಅವರ ಹೊಸ ಲುಕ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಲುಕ್ ಮೂಲಕ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಸದ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
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