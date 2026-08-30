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- Yash Secret: ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಭರ್ಜರಿ ಗಳಿಕೆ.. ಈಗೇನ್ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಯಶ್? ಮುಂದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ!
Yash Secret: ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಭರ್ಜರಿ ಗಳಿಕೆ.. ಈಗೇನ್ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಯಶ್? ಮುಂದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ!
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸಿದ 'ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್' ಯಶ್ ಈಗ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' (TOXIC) ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ 250 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈಗೇನ್ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಯಶ್? ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..
Toxic Box Office Collection 250 Crores-Rocking Star Yash-Yash Next Movie-ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸುನಾಮಿ: 250 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಯಶ್ ಮುಂದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರು!
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸಿದ 'ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್' ಯಶ್ ಈಗ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' (TOXIC) ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಎಂತಹವರೂ ಬೆರಗಾಗಲೇಬೇಕು. ಒಂದೆಡೆ ಹಣದ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಯಶ್ ಅವರ ವರ್ಕೌಟ್ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ!
4 ದಿನಕ್ಕೆ 250 ಕೋಟಿ! ಇದು ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವರ್!
ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅಂದಾಜು ₹254.75 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಸಿದೆ. ಭಾರತವೊಂದರಲ್ಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ₹190.45 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಟಿದೆ ಎಂದರೆ ಯಶ್ ಅವರ ಕ್ರೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ₹100 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
(ಸೂಚನೆ- ಸಿನಿಮಾದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಇದು)
7.5 ಕೆಜಿ ಡಂಬೆಲ್ಸ್ ರಹಸ್ಯವೇನು?
ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ನಡುವೆಯೇ ಯಶ್ ಅವರ ಜಿಮ್ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾಸ್ ಹೀರೋಗಳು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೂರಾರು ಕೆಜಿ ತೂಕ ಎತ್ತುವ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಕೇವಲ 7.5 ಕೆಜಿಯ ಡಂಬೆಲ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ! ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೆಲವರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ಟರೆ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರಿಯರು ಮಾತ್ರ ಯಶ್ ಅವರ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು 'ಇಗೋ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್' (Ego Lifting) ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ 'ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್'. 7.5 ಕೆಜಿಯಂತಹ ಸಣ್ಣ ತೂಕವನ್ನು ಬಳಸಿ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುವಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ (Controlled Reps) ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ನಿಜವಾದ ಕಲೆ. ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಚುರುಕುತನ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಚಲನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಸ್ನಾಯುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಶ್ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠವೇ ಸರಿ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ದಂಡು:
ಕೆಜಿಎಫ್ ಸರಣಿಯ ನಂತರ ಯಶ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಪ್ರಪಂಚ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳೂ ಇವೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರ ದಂಡೇ ಇದೆ. ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಅವರ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ.
ಮುಂದೇನು?
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಕಲ ಕನ್ನಡಿಗರೂ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ ಸಿನಿಮಾ 300 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ನತ್ತ ವೇಗವಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಯಶ್ ಅವರ ಸಿಂಪಲ್ ಆದರೂ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಂತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. "ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರದ್ಧೆ ತೋರುತ್ತಾರೆ" ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಶ್ ಅವರ ಈ ಪರಿಶ್ರಮವೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
ನಟ ಯಶ್ ಅವರು ಮುಂದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ?
ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಾಗು ಸಿಂಪಲ್.. ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ನಟನೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಣದ 'ರಾಮಾಯಣ ಪಾರ್ಟ್-1' ಈ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟ ಯಶ್ ಅವರು 'ರಾವಣ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮನಿಶ್ ತಿವಾರಿ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರಕಾರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ, ರಾಮಾಯಣ ಪಾರ್ಟ್-2 ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಜೊತೆಗೆ, ಓಡಾಟ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಯಶ್ ಅವರು ಪಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಲ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ತಮ್ಮ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಲೋಕ ಎರಡನ್ನೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ!
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