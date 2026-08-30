ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಮದುವೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ರಾಜವೈಭವವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತಿತ್ತು. ರೇಷ್ಮೆ ಶರ್ಟ್, ಪಂಚೆ ಹಾಗೂ ತಲೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಪೇಟ ಧರಿಸಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಪಕ್ಕಾ ಮೈಸೂರು ಅಳಿಯನಂತೆ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದರು. ವಧುವಿನ ಕಡೆಯವರು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ ಮದುವೆ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಪಾವನ ಗೌಡ ಕೂಡ ಮದುವೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.
Sandalwood Comedy Star Chikkanna Marriage: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ 'ಹಾಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಟ' ಈಗ ಸಂಸಾರ ನೌಕೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್: ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ-ಪಾವನ ಗೌಡ ಅದ್ಧೂರಿ ವಿವಾಹ ವೈಭವ!
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ನಟ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಕೊನೆಗೂ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ! ಅದೆಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ "ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ?" ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೆತ್ತವರಉ ನೋಡಿದ ಹುಡುಗಿ ಪಾವನ ಗೌಡ ಅವರ ಕೈಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ರಂಗು:
ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಮಹದೇವಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಪಾವನ ಗೌಡ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ. ಅಪ್ಪಟ ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅರಶಿನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರೆ, ವಧು ಪಾವನ ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದ ಶರಾರಾದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದರು. ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು "ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಸೂಪರ್" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು.
ಮೈಸೂರು ಪೇಟ ತೊಟ್ಟ ಮೈಸೂರಿನ ಅಳಿಯ!
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಮದುವೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ರಾಜವೈಭವವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತಿತ್ತು. ರೇಷ್ಮೆ ಶರ್ಟ್, ಪಂಚೆ ಹಾಗೂ ತಲೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಪೇಟ ಧರಿಸಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಪಕ್ಕಾ ಮೈಸೂರು ಅಳಿಯನಂತೆ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದರು. ವಧುವಿನ ಕಡೆಯವರು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ ಮದುವೆ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಪಾವನ ಗೌಡ ಕೂಡ ಮದುವೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರ 'ಚಿಪ್ಸ್' ಹಾಸ್ಯ!
ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ದಿಗ್ಗಜರೇ ಹರಿದು ಬಂದಿದ್ದರು. 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್' ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಮದುವೆಗೆ ಬಂದು ನವಜೋಡಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರು "ಮದುವೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಗಣೇಶ್ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ, "ನನಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಆದರೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡಲು ನನಗೇ ಇನ್ನೂ ಚಿಪ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಅವರಿಗೆಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿ!" ಎಂದು ಹಾಸ್ಯ ಚಟಾಕಿ ಹಾರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಗುವಿನ ಅಲೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದರು.
ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಹಾರೈಕೆ:
ಮದುವೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ 'ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್' ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು, "ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಬಂದ ಕಲಾವಿದ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿರಲಿ" ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು. ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಸುಧಾರಾಣಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಪಾವನ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಇಬ್ಬರೂ ತುಂಬಾ ತಾಳ್ಮೆಯುಳ್ಳವರು. ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಆ ತಾಳ್ಮೆಯೇ ಮುಖ್ಯ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ" ಎಂದು ಹಿತವಚನ ನೀಡಿದರು.
ಕೊನೆ ಮಾತು:
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮತ್ತು ಪಾವನ ಗೌಡ ಅವರ ಈ ಅದ್ಧೂರಿ ವಿವಾಹ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ನಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ಈಗ ಪತ್ನಿ ಪಾವನ ಗೌಡ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಜೀವನದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನವಜೋಡಿಯ ಸಂಸಾರ ಸುಖವಾಗಿರಲಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಾರೈಕೆ.