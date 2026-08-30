ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುವ ನಗರವಿದು! ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಗೊತ್ತಾ?
Cheapest gold price in India: ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ದೊರೆಯುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ನಗರವಿದೆ. ಆ ನಗರ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಡಿಮೆಯಿರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುವ ನಗರ
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುವ ನಗರ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ, ಸ್ಥಳೀಯ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುವ ನಗರವೆಂದರೆ ಅದು ಕೇರಳದ 'ತ್ರಿಶೂರ್' (Thrissur).
ತ್ರಿಶೂರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ?
ತ್ರಿಶೂರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ?
ಭಾರತದ 'ಚಿನ್ನದ ರಾಜಧಾನಿ' ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ತ್ರಿಶೂರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಲು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ..
ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ (Logistics)
ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಿನ್ನವು ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿ ಬಂದರಿಗೆ (Kochi Port) ತಲುಪುತ್ತದೆ. ತ್ರಿಶೂರ್ ನಗರವು ಕೊಚ್ಚಿಗೆ ಅತಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರ ನೇರ ಲಾಭ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಬೃಹತ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್
ಬೃಹತ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್
ತ್ರಿಶೂರ್ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಜಾಗತಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ವರ್ತಕರು ಕಡಿಮೆ ಲಾಭಾಂಶದಲ್ಲಿ (Low margins) ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ತೆರಿಗೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಸ್ಥಳೀಯ ತೆರಿಗೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ವಿಧಿಸುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಸೆಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ನಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲಿ?
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲಿ?
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು, ಮೆಟ್ರೋ ನಗರದ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ
ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ
ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ತ್ರಿಶೂರ್ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ.
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