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5 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸುಂದರ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಗಳು

ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಗುವ ಟ್ರೆಂಡಿ ರಿಂಗ್‌ಗಳಿವು

fashion Aug 19 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Social Media
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ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್

ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡಿಸೈನ್‌ನ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ, ಇಂತಹ ಸ್ಲೀಕ್ ನಾಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಗುರಗಳು ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಇವು ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.

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ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್

ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಇಂತಹ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ.

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ಹಾಫ್ ಮೂನ್ ಡಿಸೈನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್

ಚಾರ್ಮ್ಸ್, ಹಾಫ್ ಮೂನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಯಾರಿಗೆ ಆದ್ರೂ ತಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

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ಕ್ರೌನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್

ರಾಣಿಯಂತಹ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಕ್ರೌನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳಿಗೆ ತುಂಬಿದಂತೆ, ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 5 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

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ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್

ಪ್ಲೇನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಫಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಿಗೂ ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: Social Media
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ರೋಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್

ಗುಲಾಬಿ ಹೂವು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವಿರುವ ಈ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಕೈಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು 5 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Image credits: Social Media

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