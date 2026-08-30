ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದ ಟ್ರಿಕ್.. ಇದೊಂದು ತುಂಡನ್ನು ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಮನೆಯ ಗೇಟು ಕೂಡ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಹಾವು!
Keep snakes away from home: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಜಾಗ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಮನೆಗಳ ಒಳಗೆ ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬದಲು, ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದ ಈ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಹಾವುಗಳು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವೂ ಬರದಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದು
ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದು
ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಯಿತೆಂದರೆ ಸಾಕು, ಮಲೆನಾಡು ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಹಾವಿನ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಲಗಳಿಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ತುಂಬುವುದರಿಂದ ಹಾವುಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಜಾಗ ಅರಸುತ್ತಾ ಮನೆಗಳತ್ತ ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಕಾಟದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದೊಂದು ಈಗ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಮತ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಕಸವೆಂದು ಎಸೆಯುವ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪು!
ಹಾವನ್ನು ಓಡಿಸಲು ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪಿನ ಬಳಕೆ ಹೇಗೆ?
ಹಾವನ್ನು ಓಡಿಸಲು ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪಿನ ಬಳಕೆ ಹೇಗೆ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬಳಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಹೊರಗಿನ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಚಿಪ್ಪನ್ನು (Coconut Shell) ಎಸೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಹಿರಿಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಒಣಗಿದ ಚಿಪ್ಪುಗಳು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಒಣಗಿದ ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಹಾವುಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಕಿಟಕಿಗಳು, ಬಾಗಿಲುಗಳು ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಪ್ಪಿನ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಅದರ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ, ಆ ಘಾಟು ವಾಸನೆಗೆ ಹಾವುಗಳು ಮನೆಯ ಗೇಟಿನ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು
ತೆಂಗಿನ ಚಿಪ್ಪಿಗೆ ತೇವಾಂಶ ಅಥವಾ ಮಳೆ ನೀರು ತಗುಲಿದರೆ ಅದರ ವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹಳೆಯ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಹೊಸ ಒಣಗಿದ ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು.
ಕೇವಲ ಮನೆಮದ್ದಷ್ಟೇ ಸಾಲದು; ಸ್ವಚ್ಛತೆಯೂ ಮುಖ್ಯ
ಕೇವಲ ಮನೆಮದ್ದಷ್ಟೇ ಸಾಲದು; ಸ್ವಚ್ಛತೆಯೂ ಮುಖ್ಯ
ಹಾವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಕೇವಲ ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗದೆ ಪರಿಸರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇಲಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹಾವುಗಳು ಬರುವುದು ಖಚಿತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲಿಗಳ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು.
ಪರಿಸರದ ಶುಚಿತ್ವ: ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ದಟ್ಟವಾದ ಪೊದೆಗಳು ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಕಸದ ರಾಶಿಗಳು ಇರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
ರಾತ್ರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿರಲಿ: ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಟಾರ್ಚ್ ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿ-ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಸೂಚನೆ
ಸೂಚನೆ
ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಹಾವಿನ ಕಾಟ ಅತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸನ್ನಿವೇಶವಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ಹಾವು ಹಿಡಿಯುವ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ.
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