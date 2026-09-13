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- ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ಐಸ್ ಗಡ್ಡೆ ತೆಗೆಯಲು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಸಾಕು!
ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ಐಸ್ ಗಡ್ಡೆ ತೆಗೆಯಲು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಸಾಕು!
How to prevent ice buildup in freezer: ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಐಸ್ ಗಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ? ಐಸ್ ಟ್ರೇ ಇಡೋಕೂ ಜಾಗವಿಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ರೀಜರ್ಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ 'ಉಪ್ಪು' ಹಾಕಿ ನೋಡಿ..
ಇದಕ್ಕೆ 'ಉಪ್ಪು' ಮದ್ದು
ಇದಕ್ಕೆ 'ಉಪ್ಪು' ಮದ್ದು
ಡಬಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳಲ್ಲಿ 'ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ' (Frost Free) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಳಸುವ ಬಹುತೇಕರ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವೆಂದರೆ ಅದು ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟುವುದು (Excess Ice Buildup). ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಾಗಿಲು ಪದೇ ಪದೇ ತೆಗೆದಾಗ ಹೊರಗಿನ ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ, ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ದಪ್ಪನೆಯ ಹಿಮದ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಐಸ್ ಟ್ರೇ ಇಡಲು ಜಾಗವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪಿನಿಂದಲೇ (Salt) ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಾಣಬಹುದು!
ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ? (ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ)
ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ? (ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ)
ಮೊದಲು ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿರುವ 'ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟ್' (Defrost) ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಹಳೆಯ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗಿಸಿ.
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಒರೆಸಿ
ಐಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರಗಿ ನೀರಾದ ನಂತರ, ಒಂದು ಒಣ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಫ್ರೀಜರ್ನ ಒಳಗಿನ ತಳಭಾಗ, ಹಿಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ತೇವಾಂಶವಿಲ್ಲದಂತೆ ಒರೆಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
ಉಪ್ಪು ಉದುರಿಸಿ
ಈಗ ಒಂದು ಚಮಚ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪನ್ನು (Cooking Salt) ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಫ್ರೀಜರ್ನ ತಳಭಾಗ ಹಾಗೂ ಐಸ್ ಟ್ರೇ ಇಡುವ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಸಮವಾಗಿ ಲಘುವಾಗಿ ಉದುರಿಸಿ. (ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಲಘುವಾಗಿ ಹರಡಬಹುದು).
ಐಸ್ ಟ್ರೇ ಇಡಿ
ಉಪ್ಪು ಉದುರಿಸಿದ ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಐಸ್ ಟ್ರೇ ಅಥವಾ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.
ಉಪ್ಪು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಉಪ್ಪು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ನೀರು ೦ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಉಪ್ಪಿಗೆ ಘನೀಭವನ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವ (Freezing Point Depression) ಅದ್ಭುತ ಗುಣವಿದೆ.
ಉಪ್ಪು ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ತೇವಾಂಶವು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಫ್ರೀಜರ್ನ ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ತಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಸ್ ಜಮೆಯಾದರೂ, ಅದು ತೀರಾ ಮೆತ್ತಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವಾಗ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಿತ್ತು ಬರುತ್ತದೆ; ಚಾಕು ಅಥವಾ ಚಮಚ ಹಾಕಿ ಕೆರೆಯುವ ಕಷ್ಟವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ!
ಇದು ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ
ಇದು ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ
ಉಪ್ಪಿನ ಜೊತೆಗೆ, ಫ್ರೀಜರ್ನ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಸ್ಲಿನ್ ಸವರಿದರೂ ಕೂಡ ಐಸ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಬಳಸಿದರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೋಟಾರ್ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ತಲೆನೋವೂ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ!
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