ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಳಕೆಯ ಈ ಸತ್ಯಗಳು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ತಾಪಮಾನ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಬಳಕೆ ಟಿಪ್ಸ್
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಅದರ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸುಮಾರು 4°C ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು, ಆಹಾರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವುದು, ಮತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿ ತುಂಬದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಗಾಳಿಯ ಚಲನೆಗೆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಆಹಾರದ ತಾಜಾತನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬಹುದು.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತಾಪಮಾನ
ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಡಿ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಒಳಗಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸುಮಾರು 4°C ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ರೀಜರ್ ಭಾಗವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ -18°C ನಲ್ಲಿರುವುದು ಸರಿ.
ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಿ
ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆರೆದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ, ಬದಲಿಗೆ ಮುಚ್ಚಳವಿರುವ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಆಹಾರದ ವಾಸನೆ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಬೇಡಿ
ಒಳಗಿರುವ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಬೇಕು. ಗಾಳಿಯ ದ್ವಾರಗಳ ಮುಂದೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬಿಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಗಮನವಿರಲಿ
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಮೇಲೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಅಥವಾ ಶಾಖ ಹೊರಹೋಗುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತಯಾರಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ.
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗೆ ಆಹಾರ ಸೋರಿದರೆ ಅಥವಾ ಕೊಳೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ಫ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರಾಯರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ.
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