ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಕ್ರ ರೇಖೆಗಳು ಏಕೆ ಇವೆ ಎಂದು ಶೇ. 99 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾರಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಈ ಬಾಗಿದ ರೇಖೆಗಳು ಕೇವಲ ಬಾಟೆಲ್ ಸೌಂದರ್ಯದ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರಣವಿದೆ
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ರೇಖೆಗಳನ್ನು 'ಗ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ ರಿಡ್ಜ್ ಗಳು' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು 'ಬೋ ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್' ಎಂಬ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಗೆರೆಗಳು ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಾಲುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ ಬಾಟಲಿಯ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ಇದು ಬಾಟಲಿಯು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಜಾರಿ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಾಲುಗಳು ಬಾಟಲಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.
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