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ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಗಿದ ರೇಖೆಗಳು ಏಕೆ ಇವೆ?

ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಕ್ರ ರೇಖೆಗಳು ಏಕೆ ಇವೆ ಎಂದು ಶೇ. 99 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾರಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

life Sep 13 2026
Author: Sushma Hegde Image Credits:Gemini AI
Kannada

ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ಗೆರೆಗಳು ಏಕೆ ಇವೆ?

ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಈ ಬಾಗಿದ ರೇಖೆಗಳು ಕೇವಲ ಬಾಟೆಲ್ ಸೌಂದರ್ಯದ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರಣವಿದೆ

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ಈ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ, ಈ ರೇಖೆಗಳನ್ನು 'ಗ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ ರಿಡ್ಜ್‌ ಗಳು' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು 'ಬೋ ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್' ಎಂಬ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

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ಸಾಲುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?

ಈ ಗೆರೆಗಳು ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಬಾಟಲಿಯ ಮೇಲಿನ ಈ ರೇಖೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯವೇನು?

ಈ ಸಾಲುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ ಬಾಟಲಿಯ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ಇದು ಬಾಟಲಿಯು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಜಾರಿ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಟ್ರಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಟಲಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ?

ಈ ಸಾಲುಗಳು ಬಾಟಲಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.

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