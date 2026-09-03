ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಹಾರ್ವರ್ಡ್, ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಏಮ್ಸ್ ನಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಖ್ಯಾತ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಎಂಟರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ. ಸೌರಭ್ ಸೇಥಿ ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ 5 ಅದ್ಭುತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿ ಕುಂದುವುದು ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಹಾರ್ವರ್ಡ್, ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಏಮ್ಸ್ (AIIMS) ನಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಖ್ಯಾತ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಎಂಟರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ. ಸೌರಭ್ ಸೇಥಿ ಅವರು, ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಐದು ಅದ್ಭುತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರಲು ಇಂದೇ ಈ 5 ಆಹಾರಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ:
1. ಅಕ್ರೋಟ್ (Walnuts)
ಮೆದುಳಿನ ಆಕಾರವನ್ನೇ ಹೋಲುವ ಅಕ್ರೋಟ್ ಅಥವಾ ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಮೆದುಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ-3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇವು ಮೆದುಳಿನ ನ್ಯೂರಾನ್ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಸೇಥಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2. ಮೊಟ್ಟೆಗಳು (Eggs)
ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ 'ಕೋಲಿನ್' (Choline) ಎಂಬ ಪೋಷಕಾಂಶವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಸಿಟೈಲ್ಕೋಲಿನ್ ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಲು ಕೋಲಿನ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದು ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ.
3. ಕೊಬ್ಬಿನಂಶವಿರುವ ಮೀನು (Fatty Fish)
ಸಾಲ್ಮನ್ನಂತಹ ಮೀನುಗಳು ಒಮೆಗಾ-3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಗಳಾದ DHA ಮತ್ತು EPA ಅನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಡಾ. ಸೇಥಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, DHA ಮೆದುಳಿನ ಕೋಶ ಪೊರೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ರಚನಾತ್ಮಕ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನರಕೋಶಗಳು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
4. ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು (Pumpkin Seeds)
ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಾಣುವ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ಸತು (Zinc) ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ (Copper) ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಸತುವು ನರಗಳ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು (Nerve Signaling) ಸುಧಾರಿಸಿದರೆ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮಾನಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ನರಮಂಡಲದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
5. ಬೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣುಗಳು (Berries)
ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ, ಬ್ಲೂಬೆರಿ ಅಥವಾ ರಾಸ್ಬೆರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಥೋಸಯಾನಿನ್ಗಳಂತಹ ಸಸ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿವೆ. ಇವು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕಾಡುವ ಮರೆವಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು (Cognitive Decline) ತಡೆಯಲು ಅಥವಾ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಈ ಐದು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವೂ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯು ಉತ್ತಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.