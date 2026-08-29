ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಜಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ; ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಅದ್ಭುತ ಸತ್ವಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!
ಅನ್ನ ಬಸಿದ ಗಂಜಿಯನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಗಂಜಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಗಂಜಿ ನೀರು ಪಿಷ್ಟದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತ್ವಚೆಯು ಹೊಳಪನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಗಂಜಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗುಣಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಇದು ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾಂತಿಯುತ ಚರ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಂಜಿ ನೀರು ಆ್ಯಂಟಿ-ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಗಂಜಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿವೆ. ಇದು ಮುಖದ ಕಪ್ಪು ಕಲೆ, ಟ್ಯಾನ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಚರ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊಲಾಜೆನ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಪ್ರತಿದಿನ ಗಂಜಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕೊಲಾಜೆನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಂಜಿ ನೀರಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ ಗಂಜಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿದ್ದರೂ ಹಲವರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.. ಅದೊಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಎಂಬುದು ಯಾವತ್ತೂ ನೆನಪಿರಲಿ!
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