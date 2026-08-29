ನಾವು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಗಳಲ್ಲೇ ಗಂಟು ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ತುರುಕುತ್ತೇವೆ. ಇದು ತರಕಾರಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುವ ಜೈಲಿದ್ದಂತೆ! ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬದಲಿಗೆ ಕಾಟನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ರಂಧ್ರಗಳಿರುವ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.
How to keep vegetables fresh-Fruit storage tips-Prevent vegetable rotting in fridge-ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತರಕಾರಿಗಳ 'ಸ್ಮಶಾನ'ವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು 'ಎವರ್ಗ್ರೀನ್' ಆಗಿಡಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಿಲಾಡಿ ಟಿಪ್ಸ್!
ನಮಸ್ಕಾರ ಗೃಹಿಣಿಯರೇ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿಗಳೇ! ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎದುರಿಸುವ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ 'ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ' ದೃಶ್ಯವೆಂದರೆ - ಭಾನುವಾರ ತಂದ ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು ಬುಧವಾರದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗೆ ಮಲಗಿದಲ್ಲೇ ಮುದುಡಿ, ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು! ಹೌದು, ನೂರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಸುರಿದು ತಂದ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಗಳು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಯಾಕೆ ಬೇಗ 'ಮುದಿ'ಯಾಗುತ್ತವೆ? ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ತರಕಾರಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ 'ನರಕ' ಮಾಡುವ ಬದಲು 'ಸ್ವರ್ಗ' ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮಸ್ತ್ ಐಡಿಯಾಗಳು!
1. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಬೇಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್!
ನಾವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಮುನ್ನ "ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಲಿ" ಎಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ (ತೊಳೆದು) ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನೆನಪಿಡಿ, ತರಕಾರಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಆ ತೇವಾಂಶವೇ ದೊಡ್ಡ ವೈರಿ! ತೇವಾಂಶವಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬ. ಹಾಗಾಗಿ, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಂದ ತಕ್ಷಣ ತೊಳೆಯುವ ಸಾಹಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತೊಳೆದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವು ಕೇವಲ ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 'ಸೋಜಿಗ'ದಂತೆ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ!
2. ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಮುನ್ನ ಯೋಚಿಸಿ!
ನಮಗೆ ಸಮಯ ಉಳಿಸಲು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಕತ್ತರಿಸಿ ಇಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ 'ಚರ್ಮ'ವೇ ರಕ್ಷಾ ಕವಚ. ಒಮ್ಮೆ ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳ ತಾಜಾತನ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಏರ್-ಟೈಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನವೇ ಅವುಗಳ 'ಆಯಸ್ಸು' ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ!
3. ತರಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ 'ಸೋಶಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್' ಇರಲಿ!
ನೋಡಿ, ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ತರಕಾರಿಗಳಿಗೂ ವೈಮನಸ್ಸು ಇರುತ್ತದೆ! ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೇಬು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು) 'ಎಥಿಲೀನ್' ಎಂಬ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸೊಪ್ಪು ಅಥವಾ ಇತರ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಹಣ್ಣಾಗಿಸಿ, ಕೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ತುಂಬಬೇಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಜಾಗ ಕೊಡಿ.
4. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಜೈಲಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಿ!
ನಾವು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಗಳಲ್ಲೇ ಗಂಟು ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ತುರುಕುತ್ತೇವೆ. ಇದು ತರಕಾರಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುವ ಜೈಲಿದ್ದಂತೆ! ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬದಲಿಗೆ ಕಾಟನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ರಂಧ್ರಗಳಿರುವ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಅಣಬೆಗಳಂತ (Mushroom) ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ. ಗಾಳಿಯಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ತರಕಾರಿ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಇರುತ್ತದೆ.
5. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗೊಬ್ಬ 'ಡಾಕ್ಟರ್' ಆಗಿ!
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದರ ಕಥೆ ಮುಗಿಯಿತು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿಯಾದರೂ 'ರೌಂಡ್ಸ್' ಹಾಕಿ. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಅಥವಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೊಳೆಯಲು ಶುರುವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ. ಏಕೆಂದರೆ, "ಒಂದು ಕೊಳೆತ ಹಣ್ಣು ಇಡೀ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂಬ ಗಾದೆ ಮಾತು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ!
6. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಭಾಗ್ಯವಿಲ್ಲ!
ಗಮನಿಸಿ, ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಅಲರ್ಜಿ! ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಅದರ ರುಚಿ ಕೆಡುತ್ತದೆ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹೊರಗಿನ ತಂಪಾದ, ಕತ್ತಲೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅವು ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಕೊನೆಯ ಮಾತು: ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ಅವು ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಯಾವತ್ತೂ 'ತಾಜಾ' ತರಕಾರಿಗಳ ಖಜಾನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ!
ಈಗ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ!