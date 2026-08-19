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- Health Tips: ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ 'ಇವರು' ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ದೂರವಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆದು!
Health Tips: ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ 'ಇವರು' ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ದೂರವಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆದು!
ಡ್ರಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲರ್ಜಿ, ಮಧುಮೇಹ, ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆರೋಗ್ಯವಂತರು ಇದನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು.
ಆಹಾರ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ
ಡ್ರಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾರಿನಾಂಶ, ವಿಟಮಿನ್, ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ನಂತರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರುವವರು ಇದನ್ನು ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದೇ ರೀತಿ ಸೇವಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಜನರು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಡಯಟಿಷಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಲತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು
ಅಲರ್ಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಿಡಬೇಕು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಗುಳ್ಳೆ ಆಗೋದು, ಕೆರತ ಆಗುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹವರು ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ
ಸಕ್ಕರೆ ಖಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅದರಲ್ಲೂ ಶುಗರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಔಷಧಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮಂದಿ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸಿದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ತಮ್ಮ ಡಯಾಟ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಡೈಟಿಷಿಯನ್ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ!
ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೊಟಾಶಿಯಂ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೊಟಾಶಿಯಂ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸೇವಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಲು ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ತ ಆಧಾರಗಳು ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪೊಟಾಶಿಯಂ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಯಾವ ಔಷಧಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸಿ.
ಗರ್ಭಿಣಿ, ಬಾಣಂತಿಯರು ಸೇವಿಸಬಹುದಾ?
ಗರ್ಭಿಣಿ, ಬಾಣಂತಿಯರು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸೇವಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಔಷಧಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮೀತವಾಗಿ ಆಹಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ವೈದ್ಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ಅನ್ನು ಯಾರು ತಿನ್ನಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಮಾತು ಅಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುವವರು ಇದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೂರ ಇರ್ಬೇಕು. ಮಧುಮೇಹ, ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಮಾತ್ರ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
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