Gut cleanse foods: ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾದ ಹಳೇ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ 10 ಸೂಪರ್ ಆಹಾರಗಳಿವು!
Home remedies for constipation: ಕರುಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೂರು ಕಾಲ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯ. ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುವ ಹಳೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯವೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ.
ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವ 10 ಅದ್ಭುತ ಆಹಾರ
"ಹೊಟ್ಟೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು (ಕರುಳು) ದೇಹದ 'ಎರಡನೇ ಮೆದುಳು' ಇದ್ದಂತೆ. ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಕರುಳು ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು.
ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣವಾಗದೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಳೆಯ ಮಲ ಮತ್ತು ಕಲ್ಮಷಗಳೇ (ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು) ಕ್ರಮೇಣ ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಅಸಿಡಿಟಿ, ಬೊಜ್ಜು, ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾದ ಈ ಕೊಳೆಯನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಿ, ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು (Gut Health) ಕಾಪಾಡುವ 10 ಅದ್ಭುತ ಆಹಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
ಕರುಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ 10 ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರಗಳು
1. ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಗಂಜಿ ಅನ್ನ
ರಾತ್ರಿ ಉಳಿದ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿಟ್ಟು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಥವಾ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆರೆಸಿ ತಿನ್ನುವ ಗಂಜಿ ಅನ್ನ ಕರುಳಿಗೆ ಅಮೃತವಿದ್ದಂತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ (ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು) ಇರುತ್ತವೆ. ಇವು ಕರುಳಿನ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
2. ಮಜ್ಜಿಗೆ
ಮಜ್ಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗಲು ನೆರವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
3. ಬೂದುಕುಂಬಳಕಾಯಿ ರಸ (Ash Gourd Juice)
ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ 'ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಡ್ರಿಂಕ್' ಎಂದರೆ ಅದು ಬೂದುಕುಂಬಳಕಾಯಿ ರಸ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದರೆ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ.
4. ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳು (Flaxseeds)
4. ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳು (Flaxseeds)
ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ-3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಕರಗುವ ನಾರಿನಂಶ (Fiber) ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಲವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸಿ, ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಬೇರುಸಹಿತ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
5. ರಾಗಿ (ಮುದ್ದೆ ಅಥವಾ ಅಂಬಲಿ)
ನಾರಿನಂಶದ ಭಂಡಾರವೇ ರಾಗಿ. ದಿನನಿತ್ಯ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಅಥವಾ ರಾಗಿ ಗಂಜಿ (ಅಂಬಲಿ) ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರುಳು ಸದಾ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
6. ನೆನೆಸಿದ ಅಂಜೂರ (Figs / Anjeer)
ತೀವ್ರ ಮಲಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಬಳಲುವವರಿಗೆ ಅಂಜೂರ ರಾಮಬಾಣ. ರಾತ್ರಿ 2-3 ಒಣ ಅಂಜೂರವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂದರೆ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಲವೂ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೊರಹೋಗುತ್ತದೆ.
7. ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ (Amla)
7. ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ (Amla)
ವಿಟಮಿನ್ 'ಸಿ' ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಜೀರ್ಣರಸಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ. ಅಸಿಡಿಟಿ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕರುಳಿನ ಒಳಪದರವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಬೆಸ್ಟ್.
8. ಉಗುರುಬೆಚ್ಚನೆಯ ನಿಂಬೆ ನೀರು
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚನೆಯ ನೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಿಂಡಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚುರುಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕರಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಹೋಗುತ್ತದೆ.
9. ಸೌತೆಕಾಯಿ (Cucumber)
ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕರುಳಿಗೆ ತಂಪು ನೀಡುತ್ತದೆ.
10. ಶುದ್ಧ ನೀರು (Water)
10. ಶುದ್ಧ ನೀರು (Water)
ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ನೀರು. ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ನಾರಿನಂಶ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಲ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೊರಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 3 ರಿಂದ 4 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ).
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