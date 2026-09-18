Fatty Liver: ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.. ಲಿವರ್ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನಲು ಮುಖ ನೀಡುವ 4 ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳಿವು!
Liver damage warning signs: ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡದವರಿಗೂ ಕಾಡುವ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಮುಖದ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುವುದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾಹಿತಿ.
ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ 'ನಾನ್-ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್'
ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ‘ನಾನ್-ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್’
ಇಂದಿನ ಧಾವಂತದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ 'ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್' (Fatty Liver - ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರಣೆ) ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಅತಿಯಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನಿಂದಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮುಟ್ಟದವರಲ್ಲೂ 'ನಾನ್-ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್' (NAFLD) ಅಪಾಯ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು...
ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು…
ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಇದು ಒಂದು 'ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್'. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ನೋವನ್ನು ತೋರಿಸದೆ ಒಳಗೊಳಗೇ ಯಕೃತ್ತನ್ನು (ಲಿವರ್) ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಲಿವರ್ ಊತ, ಲಿವರ್ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಲಿವರ್ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಖ ಮತ್ತು ಕತ್ತಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೆಲವು ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು. ಆ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ…
1. ಮುಖ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತ ಊತ (Puffy Face)
1. ಮುಖ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತ ಊತ (Puffy Face)
ಲಿವರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದ್ರವಗಳ ಸಮತೋಲನ (Fluid Balance) ಮತ್ತು ರಕ್ತಪರಿಚಲನೆ ತಪ್ಪಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಊದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಮುಖ, ಕೆನ್ನೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಭಾಗ ಊದಿಕೊಂಡಂತೆ (Puffy) ಕಂಡರೆ ಅದು ಲಿವರ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆರಂಭಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು.
2. ಕತ್ತಿನ ಸುತ್ತ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು (Dark Neck)
2. ಕತ್ತಿನ ಸುತ್ತ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು (Dark Neck)
ಕತ್ತಿನ ಸುತ್ತ ಚರ್ಮ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ, ಹಲವರು ಅದನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಕೊಳೆಯಿಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧದಿಂದ (Insulin Resistance) ಬರುವ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮೆಲನಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೊದಲು ಕತ್ತಿನ ಹಿಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗಳಂತೆ (Acanthosis Nigricans) ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಮುಖ ಕೆಂಪಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯ ಸುತ್ತ ದದ್ದುಗಳು (Redness & Rashes)
3. ಮುಖ ಕೆಂಪಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯ ಸುತ್ತ ದದ್ದುಗಳು (Redness & Rashes)
ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇದ್ದರೆ ಮುಖವು ಕೆಂಪಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಏಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಲಿವರ್ ಹಾನಿಯಾದಾಗ ದೇಹವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಜಿಂಕ್ (ಸತು) ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಾಯಿಯ ಸುತ್ತ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಒಣ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ದದ್ದುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
4. ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುವುದು & ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ತುರಿಕೆ
4. ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುವುದು & ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ತುರಿಕೆ
ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಾಗ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ 'ಬಿಲಿರುಬಿನ್' (Bilirubin) ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಮಾಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು (ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ಹಳದಿಯಾಗುವುದು) ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತರಸದ ಲವಣಗಳು (Bile salts) ಶೇಖರಣೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಮುಖ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ತುರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ
ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ
ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಅಥವಾ ಕತ್ತಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಲಿವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ (LFT) ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಜಾಣತನ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡದೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ).
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