ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಮಖಾನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು, ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ಕೊಬ್ಬು ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬದಲು ಸರಳವಾದ ಮಖಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಯಾವ ರೋಗಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ನೋಡಿ..
ಮಖಾನ ಯಾವ ರೋಗಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮಖಾನದ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು!
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದಾಗ ಆಯಾಸ, ತೂಕದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಚಳಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವಿಸುವುದು, ಚರ್ಮ ಒಣಗುವುದು, ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಮೇಲೂ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಖಾನ ಅಥವಾ ಫಾಕ್ಸ್ ನಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಹಗುರವಾಗಿ ಹುರಿದು ಸೇವಿಸಬಹುದಾದ ಮಖಾನದಲ್ಲಿ (Makhana) ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ, ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಇದು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಬಹುದು.
ಮಖಾನ ಮತ್ತು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆರೋಗ್ಯ
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಗಾಯ್ಟ್ರೋಜೆನ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಈ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಅಯೋಡಿನ್ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇರುವವರು ಇಂತಹ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಆಹಾರ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಮಖಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಾಯ್ಟ್ರೋಜೆನ್ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಬದ್ಧವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ತಿಂಡಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಖಾನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸಮತೋಲನವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ.
ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದೇ?
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕೆಲವು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಹೊಂದಿರುವ ತಿಂಡಿಗಳ ಬದಲು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಮಖಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸದೆ ಹುರಿದು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾದ ತಿಂಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಆಹಾರದ ನಾರಿನಂಶ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಮಖಾನ ಮಾತ್ರವೇ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ.
ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳೂ ಇವೆ
ಮಖಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಸ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅವು ದೇಹದ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಖಾನವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಆದರೆ “ಮಖಾನ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ” ಅಥವಾ “ದೇಹದ ನೀರಿನ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ” ಎಂಬಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಮುಖ ಅಥವಾ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಊತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದರ ಕಾರಣವನ್ನು ವೈದ್ಯರಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಪೋಷಕಾಂಶ
ಮಖಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಖನಿಜಾಂಶಗಳಿವೆ. ಇವು ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮಖಾನವೇ ಸಾಕು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ರಕ್ತಹೀನತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣ, ವಿಟಮಿನ್ B12 ಅಥವಾ ಫೋಲೇಟ್ ಕೊರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕು.
ಮಖಾನ ಸೇವಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು?
ಮಖಾನವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಸೇವಿಸಲು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು, ಬೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಮಸಾಲೆ ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಮಖಾನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು, ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ಕೊಬ್ಬು ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬದಲು ಸರಳವಾದ ಮಖಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಗಮನಿಸಿ
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಔಷಧಿ ಸೇವಿಸುವವರು ಆಹಾರದ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ಲೆವೊಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ನಂತಹ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದ ಅಂತರ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಮಖಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಔಷಧಿಯ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮಖಾನವನ್ನು ಥೈರಾಯ್ಡ್ಗೆ ಔಷಧಿ ಅಥವಾ ನೇರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಂತೆ ನೋಡಬಾರದು. ಬದಲಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಖಾನವನ್ನು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ತಮ್ಮ ಆಹಾರ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಔಷಧಿ ಸೇವನೆಯ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.