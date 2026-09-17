Kannada

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ 7 ಸೂಪರ್ ಫುಡ್‌ಗಳು

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಪ್ರತಿದಿನ ನೀಡಬೇಕಾದ 7 ಪ್ರಮುಖ ಸೂಪರ್ ಫುಡ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

health-life Sep 17 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:gemini ai
Kannada

ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಮಹತ್ವ

ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಸಿ, ಇ ಮತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವು ಮಕ್ಕಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳು

ಕಿತ್ತಳೆ, ಮೂಸಂಬಿ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಮೊಸರು

ಹುದುಗಿಸಿದ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ಸ್ (ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ) ಇರುತ್ತದೆ. ಇವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಮೊಟ್ಟೆ

ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಅಂಶಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ.

Image credits: AI Image
Kannada

ನಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳು

ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ವಾಲ್‌ನಟ್ಸ್ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಪಾಲಕ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಸಿಹಿಗೆಣಸು

ಪಾಲಕ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಹಿಗೆಣಸು ಬೀಟಾ-ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ದೇಹವು ಇದನ್ನು ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯು ಆಂಟಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಸಬಹುದು.

Image credits: Getty

Dark Circles: ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್‌ಗೆ ಗುಡ್‌ಬೈ ಹೇಳಿ.. ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಸಾಕು!

Hair Growth: ಕೂದಲು ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಜ್ಯೂಸ್‌ಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ

ನೆನೆಸಿದ ಬಾದಾಮಿ ತಿಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬಹುದು

Peanuts: ದಿನಾ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ತಿಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಯಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?