ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟದಷ್ಟೇ ಅದರ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಗಮನ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ತಡರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಯಮಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ.. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗಬಹುದು, ಎಚ್ಚರ!
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ, ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಮೂರು ಅಂಶಗಳಿಗೂ ಸಮಾನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಬ್ಯುಸಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಊಟದ ಸಮಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ, ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್, ತಡವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದು ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ತಡವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಹಲವರು ರಾತ್ರಿ 10, 11 ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 12 ಗಂಟೆಯ ನಂತರವೂ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ತಡರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೆಲವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಲಗುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ದಿನಚರಿ ಪದೇಪದೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಲಯ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸೇವನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ತಡರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು?
ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಟಿನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೆಲಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಸಮಯ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಡವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೆಪ್ಟಿನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಸಿವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಕ್ರಮೇಣ ಆಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಕೊಬ್ಬು ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಪದೇಪದೇ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ, ಬೊಜ್ಜು, ಮಧುಮೇಹ, ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ, ತಡರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಹಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಗೂ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಲೆದೋರಬಹುದು.
ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಸುಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ?
ತಡವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ದೇಹದ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ದಿನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಡವಾಗಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ದೇಹದ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರಬಹುದು.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ತಡರಾತ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ದಿನಚರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ತಡವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಸೇವನೆ, ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ವ್ಯಾಯಾಮ, ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ತೂಕದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ
ರಾತ್ರಿ ತುಂಬಾ ತಡವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಜೀರ್ಣ, ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾರವಾಗಿರುವ ಅನುಭವ ಅಥವಾ ಎದೆಯುರಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಸಿಡ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಮಲಗುವ ಸಮಯದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಊಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರುವಾಗ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವೂ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ನಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಹಸಿವಿನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲೂ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಹಾಗಾದರೆ ಊಟದ ಸಮಯ ಹೇಗಿರಬೇಕು?
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸಮಯ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 7 ಅಥವಾ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದೇ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಲಗುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ಊಟ ಮಾಡದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸ.
ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟವನ್ನು ನಿಯಮಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಿತವಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರಕ್ಕಿಂತ ತರಕಾರಿಗಳು, ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟದಷ್ಟೇ ಅದರ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಗಮನ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ತಡರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಯಮಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪದೇಪದೇ ಎದೆಯುರಿ, ಅಜೀರ್ಣ, ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಅಥವಾ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸ್ವಯಂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.