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- ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಫೋಟೋ ಇದ್ಯಾ? ತಮನ್ನಾ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಜನ ಹೀಗೆಂದಿದ್ದೇಕೆ?
ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಫೋಟೋ ಇದ್ಯಾ? ತಮನ್ನಾ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಜನ ಹೀಗೆಂದಿದ್ದೇಕೆ?
Tamannaah Bhatia Aadhaar card photo: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮದೇ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದರೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಮುಜುಗರವಾಗುವುದುಂಟು. ಆದರೆ, ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮಾತ್ರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ!
ಈ ಬಾರಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ‘ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್’
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಸದಾ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಯಿಂದಲೇ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಪಾಪರಾಜಿಗಳ (ಕ್ಯಾಮೆರಾಮನ್ಗಳ) ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ತಮನ್ನಾ ಅವರ ಲುಕ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ‘ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್’!
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೇ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಆತುರದಲ್ಲಿದ್ದ ತಮನ್ನಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೇ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮತ್ತು ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಇದು ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಜನರಿಗೆ ಆಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಭವ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಫೋಟೋ ಎಂದರೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮುಜುಗರ ಮತ್ತು ನಗು ತರಿಸುವ ವಿಷಯ. "ನನ್ನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದರೆ ನನಗೇ ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ", "ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎಂದರೆ ಅದು ಆಧಾರ್ ಕೇಂದ್ರದ್ದು" ಎಂದು ಜನರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರೂ ಆಧಾರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಾಗ ಫೋಟೋ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬರುವುದು ನೂರಕ್ಕೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಆಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಭವ.
ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ
ಆದರೆ, ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ! ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಮನ್ನಾ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಫೋಟೋ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆ ಪುಟ್ಟ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಮಾದರಿಯ ಫೋಟೋದಲ್ಲೂ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾಗಿ, ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ತಮಾಷೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್
ನೆಟ್ಟಿಗರ ತಮಾಷೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್
ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು, "ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೋಟೋ ಬರುವ ಆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ತಮನ್ನಾ", "ಕ್ಯಾ ಆಪ್ಕೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇ ಅಚ್ಛಾ ಫೋಟೋ ಹೈ?" (ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಫೋಟೋ ಇದೆಯಾ?) ಎಂದು ತಮಾಷೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ನೀಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ನಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೇ ಗುರುತು ಸಿಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಮನ್ನಾ ಮಾತ್ರ ಆಧಾರ್ನಲ್ಲೂ ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ", "ದೇವತೆಗಳು ಯಾವ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸುಂದರವಾಗಿಯೇ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ" ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಮಳೆಗರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ತಮನ್ನಾ ಅವರ ಈ ಪುಟ್ಟ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಮುಗುಳ್ನಗು ಮೂಡಿಸಿದೆ.
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