ಕಾಲಿವುಡ್ನ ಸುಂದರ್ ಸಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಪುರುಷನ್' ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ನಟ ವಿಶಾಲ್ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಕ್ಷನ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ನಟ ವಿಶಾಲ್, ಸದ್ಯ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಂದರ್ ಸಿ ಜೊತೆಗಿನ 'ಪುರುಷನ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 'ಮದ ಗಜ ರಾಜ', 'ಆಂಬಳ', 'ಆಕ್ಷನ್' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ 'ಪುರುಷನ್' ಮೂಲಕ ಒಂದಾಗಿರುವುದು ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್ಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ತಮನ್ನಾ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಂಗ್ ಯೋಗಿ ಬಾಬು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರ್ ಸಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಶಾಲ್-ತಮನ್ನಾ ಜೊತೆ ಯೋಗಿ ಬಾಬು ಕಾಮಿಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಖತ್ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಲಿದೆ.
'ಪುರುಷನ್' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ತಮಿಳಾ ಆದಿ ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸುಂದರ್ ಸಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಆಂಬಳ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಇವರೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಜೋಡಿ ಒಂದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತದ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆಕ್ಷನ್, ಕಾಮಿಡಿ, ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಆಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಪುರುಷನ್' ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ.
ನಟ ವಿಶಾಲ್ಗೆ ಗಾಯ
'ಪುರುಷನ್' ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುವಾಗ ನಟ ವಿಶಾಲ್ ಅವರ ಮಂಡಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಗಾಯದ ತೀವ್ರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಿಂತಿದೆಯಾ? ಮುಂದಿನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಯಾವಾಗ? ವಿಶಾಲ್ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
'ಪುರುಷನ್' ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ನಟ ವಿಶಾಲ್ ಬೇಗ ಹುಷಾರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಮರಳಲಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ, ಈಗ ವಿಶಾಲ್ ಗಾಯಗೊಂಡ ಸುದ್ದಿ ಆತಂಕ ತಂದಿದೆ. ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾದರೆ, ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಫೈಟ್ ಸೀನ್ಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.