Salman Khan Ganpati Visarjan: ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ವೇಳೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಿಳಿಯದೆ ಉಲ್ಟಾ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸರಿಪಡಿಸಿದ ತಂಗಿ ಅರ್ಪಿತಾ ನಡೆ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮಂಗಳವಾರ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸೊಹೈಲ್ ಖಾನ್ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಟನ ರೂಮರ್ಡ್ ಗೆಳತಿ ಇಲಿಯಾ ವಂಟೂರ್ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸಲ್ಮಾನ್ ಆರತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಪಿತಾ ಖಾನ್ ನಡುವಿನ ಮುದ್ದಾದ ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯ.
ಆರತಿ ಬೆಳಗಿದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್
ಅಂದಹಾಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಆರತಿ ಬೆಳಗುವಾಗ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ತಪ್ಪಾಗಿ (ಉಲ್ಟಾ ಆರತಿ) ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸಹೋದರಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಗಮನಿಸಿದರು. ಅವರು "ಭಾಯ್" ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. ಆದರೆ ಜೋರಾದ ಭಜನೆ/ಜಯಘೋಷಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್ಗೆ ಕೇಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅವಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅತ್ಯಂತ ಮುದ್ದಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು.
ಇಲಿಯಾ ವಂಟೂರ್ ಕೂಡ ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಂತರ ಆರತಿ ಮಾಡಿದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಜೀನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಜಾಕೆಟ್, ಕಪ್ಪು ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬೀನಿ ಟೋಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇಲಿಯಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ತಮ್ಮ ಮಲತಾಯಿ ಹೆಲೆನ್ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಇತರ ಅತಿಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಟ ಪಾಪರಾಜಿಗಳಿಗೆ ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮಗುವೊಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಸದ್ಯ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅರ್ಪಿತಾ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು 'ಕ್ಯೂಟ್' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. "ಅರ್ಪಿತಾ ಮಾತ್ರ ಅವರನ್ನು ತಿದ್ದಲು ಸಾಧ್ಯ", "ಇದು ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿದೆ", "ಸಹೋದರಿಯರು ಇರುವುದೇ ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಲು" "ಸಹೋದರರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರ ಮಾತನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ" ಮತ್ತು "ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದೆ" ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊಹೈಲ್ ಅವರ ಕಟ್ಟಡದ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ವಿಸರ್ಜನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಯ (ಟ್ಯಾಂಕ್) ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮಗ ಅರ್ಹಾನ್ ಖಾನ್ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು. ಡೆಲ್ಬಾರ್ ಆರ್ಯ, ಕುಶಾಲ್ ಟಂಡನ್, ಸರ್ಗುನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೊಹೈಲ್ ಅವರ ಹಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಹ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾನ್ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳು
ಅಪೂರ್ವ ಲಾಖಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 'ಮಾತೃಭೂಮಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಮೂಲತಃ ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ಚೀನಾದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ನಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಯಿತು, ಅದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿರುಚಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿತು. ನಂತರ, ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವೂ ಇಂತಹ ಸಿನೆಮಾ ಸಾಹಸಗಳಲ್ಲಿ ತನಗೆ "ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು.
'ಮಾತೃಭೂಮಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಂದೆ 'ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಗಾಲ್ವಾನ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಮೀರಿದ ವಿಶಾಲ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಂತರ ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮರುಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವಿನ್ನೂ ಪ್ರಕಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಬಳಿ ದಿಲ್ ರಾಜು ಅವರ ಚಿತ್ರವೂ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಸರಿಡದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಂಶಿ ಪೈಡಿಪಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಯನತಾರಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು 2027 ರ ಈದ್ ಹಬ್ಬದಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಟ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.