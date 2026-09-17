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- "ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೂ ಇದೇ ಫೋಟೋ ಇರುತ್ತೆ".. ಸಮಂತಾ ಫೋನ್ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ!
"ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೂ ಇದೇ ಫೋಟೋ ಇರುತ್ತೆ".. ಸಮಂತಾ ಫೋನ್ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ!
Samantha Ruth Prabhu: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಮೊಬೈಲ್ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಚಿತ್ರಗಳಿರುವುದು ಕಾಮನ್. ಆದರೆ ಸೌತ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಫೋನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಾದಿತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್.
ಮೊಬೈಲ್ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ ಯಾವುದು?
ಮೊಬೈಲ್ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ ಯಾವುದು?
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಧರಿಸುವ ದುಬಾರಿ ಬಟ್ಟೆ, ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ, ಓಡಾಡುವ ಕಾರುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರು ಬಳಸುವ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರವೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ-ನಟಿಯರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಅವರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೂ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಇದೀಗ ಸೌತ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೈವಸ್ವರೂಪವಾದ ‘ಲಿಂಗ ಭೈರವಿ ದೇವಿ’
ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೈವಸ್ವರೂಪವಾದ ‘ಲಿಂಗ ಭೈರವಿ ದೇವಿ’
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅವರ ಫೋನ್ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಕಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಚ್ಚರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೈವಸ್ವರೂಪವಾದ ‘ಲಿಂಗ ಭೈರವಿ ದೇವಿ’ (Linga Bhairavi Amma) ಫೋಟೋವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ!
ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫೈಯರ್ ಇಮೋಜಿಗಳ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್
ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫೈಯರ್ ಇಮೋಜಿಗಳ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್
ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮಂತಾ ಮಯೋಸಿಟಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಗುರು ಅವರ ಈಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಮಂತಾ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮೂಲಕವೇ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಿಂಗ ಭೈರವಿ ಅಮ್ಮನ ಫೋಟೋ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಂತಾ ಅವರ ಈ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮನಸೋತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫೈಯರ್ ಇಮೋಜಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲೂ ಇರಲಿದೆ
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲೂ ಇರಲಿದೆ
ಸಮಂತಾ ಅವರ ಈ ಫೋಟೋಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಒರ್ವ ಅಭಿಮಾನಿ, "ನಾನು ಕೂಡ ಲಿಂಗ ಭೈರವಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ (ಎನರ್ಜಿ) ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊರ್ವ ಅಭಿಮಾನಿ, "ಲಿಂಗ ಭೈರವಿ ಎಂದರೆ ಸದ್ಗುರುಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿ ಸ್ತ್ರೀ ದೈವತ್ವ ಅಲ್ಲವೇ ಅಕ್ಕ?" ಎಂದು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ನೆಟ್ಟಿಗರಂತೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, "ಇದು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಿಂಗ ಭೈರವಿ ದೇವಿ.. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲೂ ಇರಲಿದೆ ನೋಡಿ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ
ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಧೃತಿಗೆಡದೆ ದೈವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಂಬಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಡೆ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುವಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫೋಟೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ.
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