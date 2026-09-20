ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಆಕೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಂಬಲಾಗದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಸತತ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತೆ.
ಸಹಜ ನಟನೆ ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೌಂದರ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬೋದು ಅವರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಡುಗಿಯಂತೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯಿಂದಲೇ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದ್ರು. ಅವರು ತೀರಿಕೊಂಡು 22 ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಸೌಂದರ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ.
ಸೀರೆಗೇ ಅಂದ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ
ಸೌಂದರ್ಯ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಆ ಕಳೆಯೇ ಬೇರೆ. ಗ್ಲಾಮರ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹೀರೊಯಿನ್ಗಳು ಮೈಮಾಟ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸೀರೆಯಲ್ಲೇ ಮಿಂಚಿದ್ರು. ಸೀರೆಗೇ ಒಂದು ಅಂದ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಕೀರ್ತಿ ಅವರದ್ದು. ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಸತತ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರ ಮನೆ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ.
2 ವರ್ಷ ಸೌಂದರ್ಯ ಮನೆ ಸುತ್ತಾಡಿದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್
ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ತಾಯಿ ಮಂಜುಳಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಸೌಂದರ್ಯ ತೀರಿಕೊಂಡ ಮೇಲೂ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಆಕೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಂಬಲಾಗದೆ, ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯಿಂದ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದು ನನ್ನ ಮಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿ" ಅಂತ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಾವು
2004ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪರ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಹೋದರ ಅಮರ್ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟರು. ಇವರ ಸಾವು ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ನೀಡಿತ್ತು. ಚಿತ್ರರಂಗದವರಿಗೇ ಇದನ್ನ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನ ನಂಬಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಸೌಂದರ್ಯರನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಅವರ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತುಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಸೌಂದರ್ಯ ನಟಿಸಿದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಸೌಂದರ್ಯ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಮನವರಾಲಿ ಪೆಳ್ಳಿ' ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ 'ರಾಜೇಂದ್ರುಡು ಗಜೇಂದ್ರುಡು', 'ಮಾಯಲೋಡು', 'ನಂಬರ್ ಒನ್', 'ಹಲೋ ಬ್ರದರ್', 'ಅಲ್ಲರಿ ಪ್ರೇಮಿಡುಕು', 'ಸೂಪರ್ ಪೊಲೀಸ್', 'ಮಾ ವೂರಿ ಮಹಾರಾಜು', 'ಮೇಡಂ', 'ಅಮ್ಮದೊಂಗ', 'ಟಾಪ್ ಹೀರೋ', 'ಚಿಲಕಪಚ್ಚ ಕಾಪುರಂ', 'ಪೆದರಾಯುಡು', 'ಭಲೇ ಬುಲ್ಲೋಡು', 'ಅಮ್ಮೋರು' ಮುಂತಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡರು. ತೆಲುಗು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.