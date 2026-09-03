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- ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್-ಸಂಗೀತ ಪುನರ್ಮಿಲನ: ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅರ್ಜಿ ವಾಪಸ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಸಾಧ್ಯತೆ!
ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್-ಸಂಗೀತ ಪುನರ್ಮಿಲನ: ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅರ್ಜಿ ವಾಪಸ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಸಾಧ್ಯತೆ!
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಲಂಡನ್ಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರಾ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಗೀತಾ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹಾಜರಾಗಿ, ತಾವು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಮನವಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿತು. ಇದೀಗ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರವಾಸವು ಅವರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಗೀತಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರಾ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರು ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಸಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯ್ ಅಥವಾ ಸಂಗೀತಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಮತ್ತು ಮಗಳು ದಿವ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ನಡೆಯುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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