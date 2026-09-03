ಭಯಪಡಿಸಿ, ನಗಿಸಿ ₹180 ಕೋಟಿ ಬಾಚಿದ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ: ಈಗಲೂ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್!
2018ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಾರರ್-ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ನಟನೆಯ ಈ ಚಿತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕವೂ ಸಿನಿಮಾ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ.
ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತರೂ, ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗುವುದು ಖಚಿತ.
ಹಾರರ್ ಹಾಗೂ ಕಾಮಿಡಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳೂ ಕೂಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ 2018ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹಾರರ್ ಹಾಗೂ ಕಾಮಿಡಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈಗಲೂ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಅದುವೇ ‘ಸ್ತ್ರೀ’.
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕಲೆಕ್ಷನ್
Stree ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಾವ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಹಾರರ್-ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಭಯಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಾಗುವಂತೆ ನಗಿಸಿತ್ತು. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ‘ಸ್ತ್ರೀ’ ಭಾರೀ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಇನ್ನು ‘ಸ್ತ್ರೀ’ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಚಂದೇರಿ ಪ್ರದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ.
ವಿಕ್ಕಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಾವ್
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಕೆಯನ್ನು ‘ಸ್ತ್ರೀ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆ ಆತ್ಮದಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ‘ಓ ಸ್ತ್ರೀ, ನಾಳೆ ಬಾ’ ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಆ ಆತ್ಮ ಪುರುಷರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಕೆ ಪುರುಷರನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು, ಬಟ್ಟೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಾಯಕ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿ ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಿದರು? ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ‘ಸ್ತ್ರೀ’ಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತೇ? ಎಂಬುದನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂದೇರಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ‘ಸ್ತ್ರೀ’ಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರುವ ವಿಕ್ಕಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಾವ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ನೂ ಬೆರೆಸಿ ಸಾಗುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಮರ್ ಕೌಶಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
₹180 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕವೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜನಪ್ರಿಯ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸ್ನಿ+ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲೂ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು ₹25 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ‘ಸ್ತ್ರೀ’ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ₹180 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
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