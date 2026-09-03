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- ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವಾಗ ಸಂಕೋಚ, ಆತಂಕ ಇತ್ತು: ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕನ್ನಡತಿ ಕಯಾದು ಲೋಹರ್
ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವಾಗ ಸಂಕೋಚ, ಆತಂಕ ಇತ್ತು: ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕನ್ನಡತಿ ಕಯಾದು ಲೋಹರ್
ಸೂರ್ಯ 48 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಯಾದು ಲೋಹರ್, ನಟ ಸೂರ್ಯ ಜೊತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ಸೂರ್ಯ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವಾಗ ಸಂಕೋಚ ಮತ್ತು ಆತಂಕವಿತ್ತು, ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಾದರೂ ಆ ಭಾವನೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜನಪ್ರಿಯ ಕನ್ನಡತಿ ನಟಿ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕನ್ನಡತಿ ನಟಿ ಕಯಾದು ಲೋಹರ್, ಸದ್ಯ ಬ್ಯುಸಿ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟ ಸೂರ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಪರಿಚಯವಾದ ಕಯಾದು ಲೋಹರ್, ಸದ್ಯ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಟಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ ಹಾಗೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ಗೆ ಜೋಡಿ
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, 2026ರಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ನಟನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಟಿಸಿರುವ ‘ಐ ಆಮ್ ಗೇಮ್’ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಜಿ.ವಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿರುವ ‘ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲ್’ ಸಿನಿಮಾ ನಾಳೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
‘ಸೂರ್ಯ 48’ನಲ್ಲಿ ನಟನೆ
ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ಅವರ ಹಲವು ಹೊಸ ಚಿತ್ರಗಳು ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ ಹಾಗೂ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭರದಿಂದ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿವೆ. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾರಿ ಸೆಲ್ವರಾಜ್ ಅವರ ‘ಮಂಜನತ್ತಿ’ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಟಿ.ಜೆ. ಜ್ಞಾನವೇಲ್ ಅವರ ‘ಸೂರ್ಯ 48’ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸದ್ಯ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸೂರ್ಯ ಸರ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವಾಗ ಸಂಕೋಚ, ಆತಂಕ ಇತ್ತು!
ಆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ಅವರು ‘ಸೂರ್ಯ 48’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸೂರ್ಯ ಸರ್ ಜೊತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲ ದಿನ ನನ್ನೊಳಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಕೋಚ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಇತ್ತು. ಆ ಪಾತ್ರದೊಳಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್
ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೂ ಆ ಸಂಕೋಚ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದು, ನನ್ನ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೊರತರಲು ಇರುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಜೊತೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಗಾದ ಸಂಕೋಚ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
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