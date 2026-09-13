Ganesh Chaturthi Special: ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ನೈವೇದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಡಲೆ ಉಸ್ಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೆಂಡಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಅತಿ ರುಚಿಯಾದ ತ್ರಿವಳಿ ಕಾಳುಗಳ ಕಡಲೆ ಉಸ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ...
ಗೌರಿ-ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಬಂತೆಂದರೆ ಮನೆ-ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಭ್ರಮ. ಗಣೇಶನಿಗೆ ಮೋದಕ, ಕಡುಬು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಯವೋ, ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು 'ಕಡಲೆ ಉಸ್ಲಿ' (ಗುಗ್ಗುರಿ/ಸುಂಡಲ್). ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ ಪೆಂಡಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ನೀಡುವ ಈ ಕಡಲೆ ಉಸ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಫೇಮಸ್ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರ.
ಕೇವಲ ಕಪ್ಪು ಕಡಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮೂರು ಬಗೆಯ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದ, ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಯಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಟೈಲ್ ಕಡಲೆ ಉಸ್ಲಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ..
ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ಕಾಬುಲ್ ಕಡಲೆ, ಕಪ್ಪು ಕಡಲೆಕಾಳು ಮತ್ತು ಒಣ ಬಟಾಣಿ - ಸಮಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ (ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಕನಿಷ್ಠ 8 ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದು)
ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 3 ರಿಂದ 4 (ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು)
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ - 4 ರಿಂದ 5 ಎಸಳು (ಜಜ್ಜಿದ್ದು - ಗಮನಿಸಿ: ಶುದ್ಧ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡವೆಂದರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಿಡಬಹುದು)
ಈರುಳ್ಳಿ - 2 (ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು - ಐಚ್ಛಿಕ)
ಸಾಸಿವೆ - 1/2 ಚಮಚ
ಕಡಲೆಬೇಳೆ - 1 ಚಮಚ (ಅಥವಾ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ)
ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು - ಸ್ವಲ್ಪ
ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ - 1/2 ಕಪ್
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - ಸ್ವಲ್ಪ
ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ - 2 ಚಮಚ
ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಸಿಟ್ಟ ಕಾಬುಲ್ ಕಡಲೆ, ಕಡಲೆಕಾಳು ಮತ್ತು ಬಟಾಣಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಹಾಕಿ. ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ನೀರು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ, ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ವಿಶಲ್ ಕೂಗಿಸಿ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ನೀರನ್ನು ಬಸಿದು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬೌಲ್ಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ಒಗ್ಗರಣೆ ತಯಾರಿಸಿ
ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾಣಲೆ ಇಟ್ಟು, 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿ ಚಿಟಪಟ ಸಿಡಿಯಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಸೇರಿಸಿ ಹೊಂಬಣ್ಣ (ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್) ಬರುವವರೆಗೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
ಮಸಾಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆ
ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಜಜ್ಜಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಪರಿಮಳ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಮೆತ್ತಗಾಗುವವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿಸಿ.
ಕಾಳು ಸೇರಿಸಿ
ಈರುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ನಂತರ, ಬೇಯಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬಾಣಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಸಾಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಯುವಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ 2 ನಿಮಿಷ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ.
ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಟಚ್
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಲೆ (ಸ್ಟೌವ್) ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಮೇಲಿಂದ ತಾಜಾ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಉದುರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಕಿದರೆ, ಘಮಘಮಿಸುವ 'ಕಡಲೆ ಉಸ್ಲಿ' ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ!