ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹಿಂದಿನ ಗುಟ್ಟು ಅವರು ಸೇವಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಸೂಪರ್ ಸಲಾಡ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ವಿನೋವಾ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಈ ಸಲಾಡ್ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಈ ಆಹಾರವು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾರೂ ಟಚ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೇರ್ ತಗೋತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರಮ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತಾ ಬಂದಾಗ ವರ್ಕೌಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಫುಡ್ ಏನು ತಗೋತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ..
ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕೊಹ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸೂಪರ್ಫುಡ್ ಸಲಾಡ್ ಒಂದನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಲಾಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಕೊಹ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ಈ ಸಲಾಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸಲಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದೇನಿದೆ? Curly tales ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಸಲಾಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಮತೋಲಿನ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೌಟಿಲ್ಲ.
ಸೂಪರ್ ಸಲಾಡ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು
- ರಾಕೆಟ್ ಎಲೆಗಳು, mixed greens
- ಕ್ವಿನೋರಾ
- ಬೆಲ್ ಪೇಪರ್
- ಕಲ್ಲಂಗಡಿ
- ಗೋಡಂಬಿ ಬೀಜಗಳು
- ಒಲಿವ್ ಆಯಿಲ್
- ವಿನೇಗರ್
- ಜೇನುತುಪ್ಪ
- ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
- ಸಾಸಿವೆ ಸಾಸ್
- ಉಪ್ಪು
ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?
- ಈ ಸಲಾಡ್ ತಯಾರಿಸೋದು ತುಂಬಾನೇ ಸುಲಭ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ.
- ಕ್ವಿನೋವಾ ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಸಿ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ
- ಬೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಹುರಿಯಿರಿ
- ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
- ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ಗಾಗಿ 2 ಚಮಚ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ, ಒಂದು ಚಮಚ ವಿನೆಗರ್, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಸಾಸಿವೆ ಸಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ
- ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ
- ಗೋಡಂಬಿ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲು ಅಲಂಕರಿಸಿ, ತಾಜವಾಗಿ ತಿನ್ನಿ
ಈ ಸಲಾಡ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಈ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬು, ಸಸ್ಯ ಪ್ರೋಟೀನ್, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಲಾಡ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟೀವ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಲಘು ಊಟ, ವ್ಯಾಯಾಮದ ನಂತರ ಊಟ ಮಾಡೋರು ಜೊತೆಗೆ ಪೋಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಹುಡುಕುತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ
ಇದು ಕಿಂಗ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಫುಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅನೇಕ ಕ್ರೀಡಾ ತಾರೆಯರು ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದರೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ. ನೀವೂ ಕೂಡ ಕೊಹ್ಲಿಯಂತೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು.