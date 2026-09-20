ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡುಗೆ, ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನ ನೀರು ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೇರಳದ ಸುಮಿಲಾ ಜಯರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಇದೇ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮದ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಕಂಡಿತು. ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ಸಣ್ಣ ಶೆಡ್ನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂದು Greenaura ಎಂಬ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡುಗೆ, ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನ ನೀರು ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೇರಳದ ಸುಮಿಲಾ ಜಯರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಇದೇ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮದ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಕಂಡಿತು. ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ಸಣ್ಣ ಶೆಡ್ನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂದು Greenaura ಎಂಬ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ₹20 ಲಕ್ಷ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ, ಬ್ರಿಟನ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ತಲುಪುತ್ತಿವೆ ಎಂದು NDTV Food ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಸುಮಿಲಾಗೆ ಉದ್ಯಮದ ಆಸಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು?
ಕೇರಳದ ಎಂಗಂಡಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸುಮಿಲಾ ಜಯರಾಜ್ ಅವರು ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಮುಂಬೈಗೆ ತೆರಳಿ, ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದರು. ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತೆ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಮರಳಿತು. ಪತಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ನಂತರ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟಾಗ, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಸುಮಿಲಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು.
ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವೇ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್
ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ದಾರಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ಸುಮಿಲಾ ಅವರು ವರ್ಜಿನ್ ಕೊಕನಟ್ ಆಯಿಲ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಕರೆಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಲಂಡನ್ನಿಂದ ಮೊದಲ ರಫ್ತು ಆರ್ಡರ್ ದೊರಕುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ದಿ ಬೆಟರ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅನುಭವವೇ ಮುಂದೆ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬುನಾದಿಯಾಯಿತು.
ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ಸಣ್ಣ ಶೆಡ್ನಿಂದ ಆರಂಭ
ತೆಂಗಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬಳಿಕ ಸುಮಿಲಾ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲು ಮುಂದಾದರು. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಥವಾ ಭಾರಿ ಬಂಡವಾಳದೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಶೆಡ್ನಿಂದಲೇ ವ್ಯವಹಾರ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದ್ದು ಕೋಲ್ಡ್-ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ವರ್ಜಿನ್ ಕೊಕನಟ್ ಆಯಿಲ್. ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ತಯಾರಿಸಲು ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಸಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ವರೆಗೆ ಹಲವು ಸವಾಲು
ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು, ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತೆಂಗಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸುಮಿಲಾ ಎದುರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯದೆ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2021ರಲ್ಲಿ Greenaura ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು.
ಒಂದೇ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಿಂದ ಹಲವು ಉತ್ಪನ್ನ!
ವರ್ಜಿನ್ ಕೊಕನಟ್ ಆಯಿಲ್ನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ Greenaura ನಂತರ ಹಲವು ತೆಂಗಿನ ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿತು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಪನಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ:
ವರ್ಜಿನ್ ಕೊಕನಟ್ ಆಯಿಲ್
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಆಧಾರಿತ ಚಟ್ನಿ
ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ
ಕೊಕನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್
ಕೊಕನಟ್ ಆಧಾರಿತ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್
ಈಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹20 ಲಕ್ಷ ಮಾರಾಟ!
ಸಣ್ಣ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಉದ್ಯಮ ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. NDTV Food ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, Greenaura ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ₹20 ಲಕ್ಷ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಮೆರಿಕ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಗ್ರಾಹಕರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮನೆಯ ಉತ್ಪನ್ನದಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ವರೆಗೆ ಬೆಳೆದಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಗೃಹಿಣಿಯಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಲುಪಿದ ಉದ್ಯಮಿ
ಸುಮಿಲಾ ಜಯರಾಜ್ ಅವರ ಕಥೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ತಮಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ—ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ—ಅದನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ ರೀತಿ.ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತಿಗಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಇಂದು ಅದೇ ಉದ್ಯಮ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹20 ಲಕ್ಷದ ಸರಾಸರಿ ಮಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.