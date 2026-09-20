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- ಒಂದು ಹನಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಕುಕ್ಕರ್ ನೀರು ಉಕ್ಕಲ್ಲ, ವಿಸಿಲ್ ಜಾಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಒಲೆಯೂ ಗಲೀಜಾಗಲ್ಲ!
ಒಂದು ಹನಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಕುಕ್ಕರ್ ನೀರು ಉಕ್ಕಲ್ಲ, ವಿಸಿಲ್ ಜಾಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಒಲೆಯೂ ಗಲೀಜಾಗಲ್ಲ!
Pressure cooker whistle problem: ಕೇವಲ ಒಂದೆರಡು ಹನಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸಿ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಅತ್ಯುಪಯುಕ್ತ ಟ್ರಿಕ್.
ಹೊಸ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಹೊಸ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಅಥವಾ ಅನ್ನ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ನೀರು ಉಕ್ಕಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಲೆಯೆಲ್ಲಾ ಗಲೀಜಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ವಿಸಿಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾರದೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೊಸ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಎರಡು ಹನಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಹಂತ-ಹಂತದ ಮಾಹಿತಿ.
ನೀರು ಉಕ್ಕುವುದು & ವಿಸಿಲ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ
ನೀರು ಉಕ್ಕುವುದು & ವಿಸಿಲ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ
ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಟಾಗ ನೀರು ಅಥವಾ ಬೇಳೆಯ ನೊರೆ ಹೊರಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಲೆಯೆಲ್ಲಾ ಕೊಳೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ವಿಸಿಲ್ ಜಾಮ್ ಆಗುವುದು ಬಹುತೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಕಿರಿಕಿರಿ ಸಮಸ್ಯೆ.
ವಿಸಿಲ್ ಪೈಪ್ಗೆ ಒಂದು ಹನಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ
ವಿಸಿಲ್ ಪೈಪ್ಗೆ ಒಂದು ಹನಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ
ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳದ ಮೇಲಿರುವ ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕುವ ಸಣ್ಣ ಪೈಪ್ನ (Vent Pipe) ರಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ ಒಂದು ಹನಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅನ್ನದ ಅಗುಳು ಅಥವಾ ಬೇಳೆ ಆ ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಗೆ (ರಬ್ಬರ್) ಎಣ್ಣೆಯ ಆರೈಕೆ
ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಗೆ (ರಬ್ಬರ್) ಎಣ್ಣೆಯ ಆರೈಕೆ
ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳದ ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಒರೆಸಿ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸವರಿ. ಇದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಒಣಗದೆ, ಸಡಿಲವಾಗದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ
ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ
ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿದ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂರಿಸಿ. ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕುವಾಗ ಒಳಗಿನ ಗಾಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊರಬಂದು ಮುಚ್ಚಳ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಇದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
ಇದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
ಈ ಸರಳ ಟ್ರಿಕ್ನಿಂದ ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರೂ ಹೊರಗೆ ಉಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ, ವಿಸಿಲ್ ಸರಾಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಒಲೆ ಕೊಳೆಯಾಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಕ್ಕರ್ ಸ್ಫೋಟದ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್!
ಕುಕ್ಕರ್ ಸ್ಫೋಟದ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್!
ವಿಸಿಲ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಶ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೆಶರ್ ಉಂಟಾಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
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