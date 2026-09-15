ತಮಿಳು ನಟ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ರ ಸಿಲ್ವರ್ಸ್ಟೋನ್ ರೇಸಿಂಗ್ ವೇಳೆಗಿನ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ರೇಸಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ ಬಂದ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರ ಕಡೆ ಅಜಿತ್ ಕೆಕ್ಕರಿಸಿ ನೋಡಿದ ದೃಶ್ಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನ ಸಿಲ್ವರ್ಸ್ಟೋನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೇಸಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ ಬಂದ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ತಮಿಳು ನಟ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಪಗೊಂಡ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಅಜಿತ್ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ವೃತ್ತಿಪರ ಕಾರ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿರುವ ಆಳವಾದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ತಮಿಳು ನಟ ಮತ್ತು ರೇಸಿಂಗ್ ಪ್ರೇಮಿ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಸದ್ಯ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನ ಸಿಲ್ವರ್ಸ್ಟೋನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಮಿಚೆಲಿನ್ ಲೆ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಪ್' ರೇಸಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ X (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ರೇಸಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಬರುವಾಗ ಸೆಲ್ಫಿ ಕೇಳಲು ಬಂದ ಫ್ಯಾನ್ಗೆ 'ಡೆತ್ ಸ್ಟೇರ್' (ಕೊಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ) ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಿತ್ ಅವರ ರೇಸಿಂಗ್ ತಂಡ 'ಅಜಿತ್ ರೆಡ್ಆ್ಯಂಟ್ ಬೈ ವಿರಾಜ್', 2026ರ ಮಿಚೆಲಿನ್ ಲೆ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಪ್ನ ಐದನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಸಹ-ಚಾಲಕ ರೊಮೈನ್ ವೊಜ್ನಿಯಾಕ್ ಜೊತೆ LMP3 ಪ್ರೊ/ಆ್ಯಮ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಂ.16 ಲಿಗಿಯರ್ ಕಾರ್ ಚಲಾಯಿಸಿದರು.
ಅಭಿಮಾನಿ ಮೇಲೆ ಅಜಿತ್ ಕೋಪಗೊಂಡ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಈ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸಹ-ಚಾಲಕ ರೊಮೈನ್ ವೊಜ್ನಿಯಾಕ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 38ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿ. ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. 44 ಕಾರುಗಳ ರೇಸ್ಗೆ ಅವರೇ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದ್ದರು. ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜರ ಈ ಭೇಟಿ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಅಜಿತ್ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಯ್ತು. ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅಜಿತ್ ತಮ್ಮ ರೇಸಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ಯಾಡಾಕ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬ ಫೋನ್ ಹಿಡಿದು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆಯಲು ಅಡ್ಡ ಬಂದ. ಇದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಾದ ಅಜಿತ್ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಂತು, ಆತನನ್ನು ಕೆಕ್ಕರಿಸಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾನೇ ಖಾಸಗಿತನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿಗೆ ಯಾರೂ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಮೋಟಾರ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಅಜಿತ್, ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಗಡಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅತಿರೇಕದ ವರ್ತನೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ ರೇಸಿಂಗ್ಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದು ಯಾಕೆ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮಿಳು ನಟರು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಾರ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರೆಯೇ ಆದದ್ದು. ಇದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಬೇರೆ ನಟರಂತೆ ಇದೊಂದು ಹೈ-ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹವ್ಯಾಸವಲ್ಲ. 1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಗಳು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಾರ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದ ನೆನಪುಗಳಿಂದ ಅಜಿತ್ಗೆ ರೇಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿತು. ನಟನೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ತಮ್ಮ ಈ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ರೇಸಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ತಂದರು.
ಅಜಿತ್ ದೇಶೀಯ ರೇಸಿಂಗ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು 2003ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏಷ್ಯಾ BMW ಮತ್ತು 2010ರ FIA ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟೂ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಂತಹ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 'ಅಜಿತ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಟೀಮ್' ಎಂಬ ತಮ್ಮದೇ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ 'ಅಜಿತ್ ರೆಡ್ಆ್ಯಂಟ್ ಬೈ ವಿರಾಜ್' ತಂಡವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾದ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿ ಬದಲಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನು ಅಜಿತ್ ಅವರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸಹ-ಚಾಲಕ ರೊಮೈನ್ ವೊಜ್ನಿಯಾಕ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ತಂಡವು LMP3 ಪ್ರೊ/ಆ್ಯಮ್ ಪ್ಯಾಡಾಕ್ನಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಮೋಟಾರ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರಿಣತಿ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ರೇಸಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.