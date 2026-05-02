ಖ್ಯಾತ ನಟ ಅಜಿತ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವಾಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅಜಿತ್ ಹೇಳಿದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಿನಿಂದ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಹೊರಟು ಹೋಯ್ತು ಎಂದು ನಟಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಹಳೆಯ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಅಜಿತ್, ತಮ್ಮ 55ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, 2007ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅವರ 'ಬಿಲ್ಲಾ 2' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮರು-ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರೇಮ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಟಿ, ತನಗೆ ಅಜಿತ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರಶ್ ಇತ್ತು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದಿವಂಗತ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಶ್ರೀದೇವಿಯವರ ತಂಗಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ, 'ಕರುತಮ್ಮ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮಿಳಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅಜಿತ್ ಜೊತೆ 'ನೇಸಂ' ಮತ್ತು 'ಉಲ್ಲಾಸಂ' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಜಿತ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿತ್ತು.

Related Articles

Related image1
ಬರ್ತ್‌ಡೇ ದಿನವೇ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ನಟ ಅಜಿತ್: ರೇಸಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಔಟ್!
Related image2
ಆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಲೀಕ್ ಮಾಡಿದ ನಟ ಅಜಿತ್ ಪತ್ನಿ ಶಾಲಿನಿ: ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್!

'ಉಲ್ಲಾಸಂ' ಚಿತ್ರದ ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಅಜಿತ್‌ನನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಮಹೇಶ್ವರಿ ಬೇಸರದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆಗ ಮಹೇಶ್ವರಿಯ ಬಳಿ ಬಂದ ಅಜಿತ್, 'ನೀನು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರಂತೆ. ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅವರ ಮೇಲಿದ್ದ ಕ್ರಶ್ ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಯಿತು ಎಂದು ಮಹೇಶ್ವರಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಅಜಿತ್ ಸಭ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಮಹೇಶ್ವರಿಯವರ ಈ ಸಂದರ್ಶನದ ನಂತರ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಜಿತ್ ಒಬ್ಬ ಸಭ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ನಟಿಯನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಿತ್ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿಕ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಸಿಗಬಹುದೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ.