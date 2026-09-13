ಬಿಸಿಸಿಐ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರ ರೆಟ್ರೋ ಲುಕ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ '80ರ ದಶಕದ ರೆಟ್ರೋ ಲುಕ್' ಎಐ (AI) ಫೋಟೋಗಳದ್ದೇ ಭರ್ಜರಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್. ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೆಟ್ಟಿಗರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಎಐ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ 80ರ ದಶಕದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರ 80ರ ದಶಕದ ತಮಾಷೆಯ ಎಐ ಫೋಟೋಗಳಿರುವ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಮೂಡುವುದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ.
ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ
ಬಿಸಿಸಿಐ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ದೈತ್ಯ ಜಸ್ಪ್ರಿತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರ ರೆಟ್ರೋ ಲುಕ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ಮಜವಾದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
ತಮ್ಮ 80ರ ದಶಕದ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್, ವಿಭಿನ್ನ ಉಡುಪು ಹಾಗೂ ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಫ್ಯಾಷನ್ ನೋಡಿದ ಆಟಗಾರರೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ! "ಇದು ನಾನೇನಾ?" ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತಾವೇ ನೋಡಿ ನಕ್ಕು ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ 80ರ ದಶಕದ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, "ನಾನು ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ಗಂತೂ ತಮ್ಮ ವಿಚಿತ್ರ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಗು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ಇವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ಶಿವಂ ದುಬೆ ಅವರ ಎಐ ಅವತಾರಗಳೂ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿವೆ. ಹಳೆಯ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಾಗ ಆಟಗಾರರೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಸಿಸಿಐ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕಾಣುವ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ರೆಟ್ರೋ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.