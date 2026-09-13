18 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್-11ನಿಂದ ಅಚ್ಚರಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ದೆಹಲಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವೈಭವದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ರಜಾದಿನವಾದ ಭಾನುವಾರ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದರಿಂದ, ಯುವ ಆಟಗಾರರ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನದಾಟ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮೈದಾನವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿತ್ತು. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹರಿದುಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಾರೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದರ ಮೇಲೆಯೇ ನೆಟ್ಟಿದ್ದವು. ಟಾಸ್ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಇಡೀ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬಂದ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್-11 ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಆಘಾತ ಕಾಯ್ದಿತ್ತು.
ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಕಿರಿಯ ತಾರೆ!
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಸರಣಿಗೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸರಣಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರು 'ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ది ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಪ್ರವಾಸದ ಕೇವಲ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 50.33ರ ಭರ್ಜರಿ ಸರಾಸರಿ ಹಾಗೂ 196.10ರ ತೂಕದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 151 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ವೈಭವ್, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 9 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 20 ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 49 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ 81 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ 'ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೇವಲ 18 ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಬರೆದಿದ್ದರು.
ಯಾವ ತಪ್ಪೂ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ತಂಡದಿಂದ ಔಟ್?
ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್-11ನಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿರುವುದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆ ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಯುವ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಯಾವುದೇ ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತಂಡದ ಕಠಿಣ 'ಸಂಯೋಜನೆ' (Team Combination) ಎನ್ನುತ್ತವೆ ಮೂಲಗಳು.
ವೈಭವ್ ಕಡೆಗಣನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ!
ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದು ತಂದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಡಿಲಮರಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಜೋಡಿಯ ಮೇಲೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿರುವುದರಿಂದ, ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ (Top Order) ವೈಭವ್ ಅವರಿಗೆ ಜಾಗ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಬೆಂಚ್ ಕಾಯಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ವೈಭವ್ಗೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಸೀನಿಯರ್ ಆಟಗಾರರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, 18 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬೆಂಚ್ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ.
ಭಾರತದ ಆಡುವ 11 ಬಳಗ!
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (ನಾಯಕ), ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ.