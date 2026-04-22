ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್‌ಗೆ ಹಾರಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, 'ಆಕ್ಷನ್ ಕ್ವೀನ್' ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಿದ್ದಾರಾ ರಶ್ಮಿಕಾ?

ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಮದುವೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹನಿಮೂನ್​ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್, ಕೊಡಗಿಗೆ ಬಂದು ತವರಿನ ಆತಿಥ್ಯ ಸವಿದಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ರಣಬಾಲಿ ಸೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದ ಕಥೆಯಾಗಿರೋ ರಣಬಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಿಯಲ್ ಜೋಡಿ ಸತಿಪತಿಯರಾಗಿ ನಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.

Author : Shriram Bhat
Published : Apr 22 2026, 12:40 PM IST
ಇತ್ತೀಚಿಗಷ್ಟೇ ವೈವಾಹಿಕ ಬದುಕಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರೋ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (Rashmika Mandanna), ಮದುವೆ ಸಡಗರ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ರಣಬಾಲಿ ಸೆಟ್​​ಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ರು. ರಣಬಾಲಿ ಶೂಟ್ ಮುಗಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್​ಗೆ ಹಾರಿರೋ ಕಿರಿಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಕಲೆಯೊಂದನ್ನ ಕಲೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 8 ಗಂಟೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಡೀತಿರೋ ರಶ್ಮಿಕಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೂ ಸಾಹಸ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ರಣಬಾಲಿ ಶೂಟ್ ಮುಗಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಂಕ್​ಗೆ ಹಾರಿದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ; ಹ್ಯಾಂಡ್-ಟು-ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಬಾಟ್ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ..!
ಯೆಸ್ ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಮದುವೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹನಿಮೂನ್​ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್, ಕೊಡಗಿಗೆ ಬಂದು ತವರಿನ ಆತಿಥ್ಯ ಸವಿದಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ರಣಬಾಲಿ ಸೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದ ಕಥೆಯಾಗಿರೋ ರಣಬಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಿಯಲ್ ಜೋಡಿ ಸತಿಪತಿಯರಾಗಿ ನಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.

ರಣಬಾಲಿ ಸೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಜಯಮ್ಮನಾಗಿ ಌಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಾಂಕ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಕಲೆಯೊಂದನ್ನ ಕಲೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿನದ 8 ಗಂಟೆ ಅವಧಿ ಹ್ಯಾಂಡ್-ಟು-ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಬಾಟ್ ಕಲೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ.

ಮೈಸಾ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಿರಿಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಮಹಾ ಸಾಹಸ; ಆಕ್ಷನ್ ಕ್ವೀನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಿದ್ದಾರಾ ರಶ್ಮಿಕಾ..?
ಹೌದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸಾಹಸ ಕಲೀತಾ ಇರೋದು ಮೈಸಾ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ. ಮೈಸಾ ರಶ್ಮಿಕಾ ಪಾಲಿನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸಿನಿಮಾ. ಫಾರ್ ಧಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಂ ಈ ನಾಯಕಿ ಪ್ರದಾನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಌಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಿಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.

ಇಷ್ಟು ದಿನ ಗ್ಲಾಮರ್ ಗೊಂಬೆಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ ಚೆಲುವೆ ಈಗ ಌಕ್ಷನ್ ಕ್ವೀನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಸದ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಾಂಕ್​ನಲ್ಲಿ ಕಂಬಾಟ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ , ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುವ ಕೈಯಿಂದ ಕೈಗೆ ಮಾಡುವ ಕಸರತ್ತು ಇದಾಗಿದ್ದು, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮೈಸಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕಲೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ.

ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ರಶ್ಮಿಕಾ ರಣಬಾಲಿ ಮತ್ತು ಮೈಸಾ ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಾರ ಆ ಸೆಟ್​ನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಈ ಸೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ.

ಇನ್ನೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ನಟನೆಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮೂವಿ ಕಾಕ್​ಟೇಲ್ 2 ರಿಲೀಸ್ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಾರೆ. ಮದುವೆ ನಂತರ ಹಾಯಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರದೇ ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳು, ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ರಶ್ಮಿಕಾನ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ಈಕೆಯನ್ನ ಬಹಾದ್ದೂರ್ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ..!
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ...

