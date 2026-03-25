'ಕಿಸ್' ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಬೆನ್ನುಬಿಡದ ಬ್ಯಾಡ್ಲಕ್; ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಕುಣಿದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಹಿಟ್, ಆದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲಾ ಫ್ಲಾಪ್..!
ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಸದ್ಯ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು 2 ಹಿಂದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಆಶಿಕಿ-3 ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು, ಧನುಷ್ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ನಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಕಾಲಿವುಡ್ಗೂ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಲೀಲಾಗೆ ಶಾಪ? ಕಿಸ್ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಬೆನ್ನುಬಿಡದ ಬ್ಯಾಡ್ಲಕ್..! ಲೀಲಾ ಕುಣಿದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಹಿಟ್, ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಫ್ಲಾಪ್!
ಕಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರೋ ಆ ಶಾಪ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ನಟಿಸಿದ್ದ ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಲಾಫ್ ಆಗೋದ್ರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಶಾಪ ನಿಜ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನದು ಲೀಲಾಗಂಟಿರೋ ಶಾಪ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ.
ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಪ್..!
ಹೌದು, ಕಳೆದ ವಾರ ಧುರಂಧರ್ ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್ ಮೂವಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಟನೆಯ ಈ ಮೂವಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೂ ಆ ಬಳಿಕ ಡಲ್ ಆಗಿತ್ತು. 150 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಈ ಮೂವಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗಳಿಸಿರೋದು 65 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ.
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದು ಸದ್ಯ ಆಂಧ್ರ ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪವನ್ ಕೊನೆ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಕೂಡ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣೊದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಆಯ್ತು.
ಆದ್ರೆ ಈ ಸೋಲಿಗೆ ಪವನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆರಳು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಆರ್.ಜೆ ಲೀಲಾ ಅನ್ನೋ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಲೀಲಾ ಮೋಡಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ.
ಲೀಲಾ ಕುಣಿದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಹಿಟ್.. ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಫ್ಲಾಪ್..!
ಹೌದು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಕರೀಯರ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಇಂಥದ್ದೇ ಬ್ಲಂಡರ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಲೀಲಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಕೆ ನರ್ತನವಂತೂ ನವಿಲು ನಾಚುವಂತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಡು ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ.
ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಕಿಸ್ ಕಥೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಡು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದ್ವು, ಚಿತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಭರಾಟೆ, ಬೈಟು ಲವ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಕಥೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಕುಣಿತವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆಕೆ ನಟಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವವೂ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ್ ಕೇಸರಿ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಾಲಯ್ಯಗೆ ಹೋಯ್ತು.
ಇನ್ನೂ ಪುಷ್ಪ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಕಿಸಕ್ ಅನ್ನೋ ಸಾಂಗ್ಗೆ ನಡುಬಳುಕಿಸಿದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಪುಷ್ಪ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಅದರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಾಯಕಿ ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ಸಿಕ್ತೇ ಹೊರತಿ ಕಿಸಕ್ ಅಂತ ಕುಣಿದ ಲೀಲಾಗೆ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಖಾತೆ ತೆರೆಯೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ..!
ಹೌದು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಸದ್ಯ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಹಿಂದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಆಶಿಕಿ-3 ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಇನ್ನೂ ಧನುಷ್ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ನಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಕಾಲಿವುಡ್ಗೂ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೋ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್. ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಗ್ರಸ್ಥೆ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ಲೀಲಾ ಕಾಲಿವುಡ್, ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಾದ್ರೂ ಗೆದ್ದು ಆ ಶಾಪವಿಮೋಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರಾ ಕಾದುನೋಡಬೇಕು.
