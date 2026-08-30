ಖ್ಯಾತ ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ 'ಬಿಲಿಯನೇರ್' ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಉದ್ಯಮಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಉದ್ಯಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ನಾಯಕನ ಕಥೆಯುಳ್ಳ ಈ ಸರಣಿಯ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು ಅಮೆಜಾನ್ MX ಪ್ಲೇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ.
ಖ್ಯಾತ ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಹೊಸ ವೆಬ್ ಸರಣಿ 'ಬಿಲಿಯನೇರ್' ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಶೂಟಿಂಗ್ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಪಾತ್ರದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಟ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಭಾವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಭಾವಿ ಉದ್ಯಮಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ನಾಯಕನ ಪ್ರಯಾಣವೇ ಈ ಕಥೆಯ ಮೂಲ ಆಧಾರ. ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಈ ಕಥೆಯು, ಅತಿಯಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ.
ಈ ಕಥೆಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರ ಜೀವನದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಕಥೆಯ ಸರಣಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಪ್ರಭ್ಲೀನ್ ಸಂಧು ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಸರಣಿಯು ಮಲ್ಯ ಅವರ ಜೀವನದ ಕೆಲ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರ ಕುರಿತಾದ ಕಥೆಯಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೈಜ ಜೀವನವನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ತೋರಿಸುವ ಬದಲು, ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಅಗಾಧ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ನಾಯಕನೊಬ್ಬನ ಕಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುಬಿದ್ದ ಆತನ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವು, ಆತನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ನಿಂದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭ
ನವೆಂಬರ್ನಿಂದ ಸರಣಿಯ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ರಾಂಪಾಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ವಿನಿಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಟ ತಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಪಾತ್ರಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ರಾಂಪಾಲ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಅಮೆಜಾನ್ MX ಪ್ಲೇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್
ಈ ಸರಣಿಗೆ ಅನುಭವ್ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ಶಾಂತನು ಸಾಗರ ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದು, 'ಆಲ್ಮೈಟಿ ಮೋಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್' ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭ್ಲೀನ್ ಸಂಧು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಣಿಯು 'ಅಮೆಜಾನ್ MX ಪ್ಲೇಯರ್' ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸರಣಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕ ನಟರು, ಒಟ್ಟು ಕಂತುಗಳು ಹಾಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಅಧಿಕೃತ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು
ಖ್ಯಾತ ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸರಣಿಯು ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ, 'ಬಿಲಿಯನೇರ್' ಸರಣಿಯು ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರಭಾವ ಹಾಗೂ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹೊಸ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ತರಲಿದೆ.