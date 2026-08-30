ನಟಿ ಗಿರಿಜಾ ಓಕ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಚೇಂಜ್: ಫೋಟೋಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಕದಲಿಸೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ!
ಮರಾಠಿ ನಟಿ ಗಿರಿಜಾ ಓಕ್ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಶಾರ್ಟ್ ಹೇರ್ ಲುಕ್ನಿಂದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಫೋಟೋಶೂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿಯ ಲುಕ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜಾ ಓಕ್
ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಗಿರಿಜಾ ಓಕ್ ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಲುಕ್ನಿಂದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿರುವ ಈ ನಟಿ, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ಹೇರ್ಕಟ್ನಿಂದ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ
ಗಿರಿಜಾ ಓಕ್ ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ಗಳಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. ಇದೀಗ ಅವರು ಮಾಡಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ನಟಿಯ ಹೊಸ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾರ್ಟ್ ಹೇರ್ನಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜಾ ಓಕ್ ಕಮಾಲ್!
ಈ ಬಾರಿ ಗಿರಿಜಾ ತಮ್ಮ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲಿಗೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಿರುವ ಅವರು, ಶಾರ್ಟ್ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಹೇರ್ಕಟ್ ಅವರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸರಳವಾದರೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜಾ ಮಿಂಚಿದ್ದು, ಅವರ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಹರಿದಿದೆ.
‘ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್’ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಸುಮ್ನೆ ಅಲ್ಲ!
ಗಿರಿಜಾ ಓಕ್ ಅವರ ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿರುವ ಕೆಲವರು ಮತ್ತೆ ನಟಿಗೆ ‘ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್’ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನೇ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜಾ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಭರಿತ ಸ್ಟೈಲ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ನಟಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ನಿಂದ ಮಾಡರ್ನ್ವರೆಗೆ ಗಿರಿಜಾ ಓಕ್ ಪ್ರಯೋಗ
ಗಿರಿಜಾ ಓಕ್ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವ ನಟಿಯಲ್ಲ. ಮರಾಠಿ ರಂಗಭೂಮಿ, ಕಿರುತೆರೆ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಪರಂಪರೆಯ ಪಾತ್ರಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಆಧುನಿಕ ಪಾತ್ರಗಳಾಗಲಿ, ಎರಡನ್ನೂ ಸಹಜವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಗಿರಿಜಾ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಶಾರ್ಟ್ ಹೇರ್ ಲುಕ್ ಕೂಡ ಅವರ ಅಂತಹ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸರಳತೆ, ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಅವತಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಿದೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್
ಗಿರಿಜಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಹೊಸ ಲುಕ್ ನಟಿಯ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿರುವ ಗಿರಿಜಾ ಓಕ್, ಇದೀಗ ಶಾರ್ಟ್ ಹೇರ್ ಲುಕ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ‘ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್’ ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಿರುದು ಕೂಡ ಅವರ ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
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