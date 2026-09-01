ಜೀ ಗ್ರೂಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಿವಾಳಿತನ ಪರಿಹಾರ ಯೋಜನೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ₹22,006 ಕೋಟಿ ಸಾಲದ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕೇವಲ ₹6.5 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸುವ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಾಲದಾತರು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಹಾಗೂ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಜೀ ಗ್ರೂಪ್ (Zee Group) ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ, ಈಗ ತಮ್ಮ ನಿಲುವಿನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಅಪಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಇದೀಗ ಆ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಿವಾಳಿತನ ಪರಿಹಾರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು (Personal Insolvency Plan) ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವತ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪಪ್ರಚಾರದ ಆರೋಪ ತಳ್ಳಿದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್
ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್, ಆ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. "ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಆರೋಪಗಳು ಆಧಾರರಹಿತ. ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಯಾರ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆಯೂ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ವಕ್ತಾರರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಕುರಿತು ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ತಮಗೆ ಗೌರವವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಮಾರು 560 ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ 18 ನಿಮಿಷಗಳ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಚಂದ್ರ, ಅಂಬಾನಿ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ (Essel Group) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಲಗಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಲದಾತರೊಂದಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಾದ ಈ ದಿಢೀರ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಅಂಬಾನಿ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೋರಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಇಮೇಲ್ಗೆ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
₹22,006 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ ಯೋಜನೆ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿ ಕಾನೂನು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ (NCLT) ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಮರುಪಾವತಿ ಯೋಜನೆಯು ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಲದಾತರು ಕೋರಿರುವ ₹22,006 ಕೋಟಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಕೇವಲ ₹6.25 ಕೋಟಿ (ಅಥವಾ ₹6.5 ಕೋಟಿ) ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಈ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಮೊತ್ತದ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ಚಂದ್ರ, "₹22,006 ಕೋಟಿ ಅಂಕಿಅಂಶವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದ ಸಾಲವಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ ಎಸ್ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುಮಾರು 18 ರಿಂದ 20 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪಡೆದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತರಿಯಾಗಿದೆ . ನಾನು ಕೇವಲ ಗ್ಯಾರಂಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ ಎಂದರು.
ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇ 'ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು' ಎಂದು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾಲ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿಜವಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಕಿ ಸುಮಾರು ₹990 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಸಾಲಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಹಣ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತ
ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ತಮ್ಮ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹39 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿತ್ತು, ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅದು ₹8 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಕುಸಿದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ₹31 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ₹25 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಸತಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಪರಿಹಾರ ವೃತ್ತಿಪರರು (Resolution Professional) ಅವರ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ₹6.79 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ₹6.5 ಕೋಟಿ ನೀಡಲು ತಾವು ಸಿದ್ಧರಿರುವುದಾಗಿ ಚಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಸಾಲದಾತರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ
ಚಂದ್ರ ಅವರ ಈ ಪರಿಹಾರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ (HDFC Bank) ಹಾಗೂ ಎಲ್ಐಸಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಲದಾತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿವೆ. ಪರಿಹಾರ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಸಾಲದಾತರ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ (CoC) ಚಂದ್ರ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 5 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಶೇ. 61.78 ರಷ್ಟು ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿವೆ. ಈ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮತದಾನದಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ವಾದ.
NCLT ನಿರ್ಧಾರ: ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಇಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿದಾಗ, ಮೂರನೇ ಸದಸ್ಯರಾದ ನೀಲೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಯೋಜನೆಯ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಯೋಜನೆಗೆ ಶೇ. 80.814 ರಷ್ಟು ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೊರೆತಂತಾಯಿತು.
ಸಾಲದಾತರು ಚಂದ್ರ ಅವರ ಮೂಲ ಆಸ್ತಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, NCLT ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ (NCLAT) ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಲದ ಎದುರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗ್ಯಾರಂಟರ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.