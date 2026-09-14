ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದ HDFC, ತನ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಜಿಮ್ಮಿ ಟಾಟಾ ಅವರನ್ನು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದು, ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಂಗನ್ ಅವರ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಎಂಡಿ-ಸಿಇಒ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಮುಂಬೈ: ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಸಾಲದಾತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್, ತನ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಂಡಳಿಯು ಜಿಮ್ಮಿ ಟಾಟಾ ಅವರನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ನೇಮಕಾತಿಯು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡುವ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್ಬಿಐ ಅನುಮೋದಿಸುವ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಜಿಮ್ಮಿ ಟಾಟಾ ಯಾರು?
ಜಿಮ್ಮಿ ಟಾಟಾ ಪ್ರಸ್ತುತ HDFC ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಜಮ್ನಾಲಾಲ್ ಬಜಾಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಸಿಎಫ್ಎ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸೇವಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ 35 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವವಿದೆ. 1987ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿಕ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಆಪಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಗಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಖರೀದಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.
1994ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರಿದ ಜಿಮ್ಮಿ ಟಾಟಾ, ನಂತರ ಅದೇ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದರು. ಜೂನ್ 2013ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಖ್ಯ ರಿಸ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ HDB ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಸೆಟ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿಯ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಇವರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಂಗನ್ ಮರು ನೇಮಕ
ಇದೇ ವೇಳೆ, ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಂಗನ್ ಅವರನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 23, 2026 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 22, 2027 ರವರೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ ಮರು ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ನೇಮಕಾತಿಗೂ ಅಗತ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಕ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ.
ಮಂಡಳಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ MD-CEO ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಮಂಡಳಿಯ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನುಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 4ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಯು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಮನ್ವಯತೆ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಎಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಹುದ್ದೆಗಾಗಿ ಆದ್ಯತೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಆರ್ಬಿಐಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಅವಧಿಗೆ ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗುರುತನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಎಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಹೊಸ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನೇಮಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.