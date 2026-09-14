ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಮೀನಾಲ್ ಗೋಯೆಲ್ ಅವರು 25ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ 5 ಪ್ರಮುಖ ಹಣಕಾಸು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಪಿಎಫ್ ಪರಿಶೀಲನೆ, ನಾಮಿನಿ ನವೀಕರಣ, ವಿಮೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಳದ ಸ್ಲಿಪ್ ಗ್ರಹಿಕೆಯಂತಹ ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೇಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆರ್ಥಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು. ಈ ಕುರಿತು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಮೀನಾಲ್ ಗೋಯೆಲ್ ಅವರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಯು ತಮ್ಮ 25ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕಾದ 5 ಪ್ರಮುಖ ಹಣಕಾಸು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ, ನಾಮಿನಿಗಳ ನವೀಕರಣ, ಠೇವಣಿ ವಿಮೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಳದ ಸ್ಲಿಪ್ ಗ್ರಹಿಕೆ ಹೀಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವರು ಕಡೆಗಣಿಸಬಹುದಾದ, ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಲ್ಲ ಸರಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
1. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹಣವನ್ನು ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ
ಗೋಯೆಲ್ ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಮೊದಲ ನಿಯಮವೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ ಎಂಬುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ₹5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಡಿಐಸಿಜಿಸಿ (DICGC) ಠೇವಣಿ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸಬೇಕು. ಹೊಸದಾಗಿ ಗಳಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದವರು ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯದ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
2. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಇಪಿಎಫ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಪಿಎಫ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಬದಲಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಿಎಫ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡುವುದು, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
3. ಎಲ್ಲಾ ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನಾಮಿನಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗಳು, ಪಿಎಫ್, ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಮಿನಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನವೀಕರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ. ಇದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸದಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಣ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಅಲೆದಾಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
4. ಯುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವ ವಿಮೆ ಪಡೆಯಿರಿ
ವಯಸ್ಸು ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ವಿಮಾ ಕಂತುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತವೆ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ವಿಮೆ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಸೂಕ್ತ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣ.
5. ಸಂಬಳದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, 'ಸಂಬಳದ ಸ್ಲಿಪ್' ಸಂಪೂರ್ಣ ಓದಿ
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಜಮಾ ಆಗುವ ಹಣದ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಡುವುದಷ್ಟೇ ಸಾಲದು; ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಓದುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲ ವೇತನ (Basic), ಸಿಟಿಸಿ (CTC), ಪಿಎಫ್ ಕಡಿತ, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮನೆಗೆ ಬರುವ ನಿವ್ವಳ ವೇತನದ (Take-home salary) ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರಿಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ (Total Compensation) ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ನಿಮಗಿರಬೇಕು.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಿಎ ಮೀನಾಲ್ ಗೋಯೆಲ್ ಸಲಹೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.